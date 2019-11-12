Суд заочно арестовал двух подозреваемых по делу " Роттердам+"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционные жалобы прокурора САП и арестовала бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), и заместителя начальника управления энергорынка Нацкомиссии по делу о "Роттердам+".

Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение суда первой инстанции, где отказали детективам НАБУ и прокурорам САП относительно того, чтобы выше указанным двум лицам избрали меры в связи с международным розыском.

Что известно о подозреваемых по делу "Роттердам+"

При процессуальном руководстве САП и НАБУ 8 августа 2019 года шести лицам было объявлено о подозрении, среди которых бывшие Председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, злоупотребления которых нанесли свыше 18 миллиардов 868 миллионов гривен убытков.