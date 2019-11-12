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      Суд заочно арештував двох підозрюваних у справі "Роттердам+"

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      У справі "Роттердам+" заарештували двох підозрюваних
      У справі "Роттердам+" заарештували двох підозрюваних / unsplash.com

      Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційні скарги прокурора САП і заарештувала колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та заступника начальника управління енергоринку Нацкомісії у справі про "Роттердам+".

      Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартоюПро це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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      Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення суду першої інстанції, де відмовили детективам НАБУ і прокурорам САП щодо того, аби вище вказаним двом особам обрали запобіжні заходи у зв'язку з міжнародним розшуком.

      Що відомо про підозрюваних у справі "Роттердам+"За процесуального керівництва САП і НАБУ 8 серпня 2019 року шести особам було оголошено про підозру, серед яких колишні Голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зловживання яких завдали понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Енергетика НАБУ Роттердам+ САП Судді
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