Суд заочно арештував двох підозрюваних у справі "Роттердам+"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційні скарги прокурора САП і заарештувала колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та заступника начальника управління енергоринку Нацкомісії у справі про "Роттердам+".

Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення суду першої інстанції, де відмовили детективам НАБУ і прокурорам САП щодо того, аби вище вказаним двом особам обрали запобіжні заходи у зв'язку з міжнародним розшуком.

Що відомо про підозрюваних у справі "Роттердам+"За процесуального керівництва САП і НАБУ 8 серпня 2019 року шести особам було оголошено про підозру, серед яких колишні Голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зловживання яких завдали понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.