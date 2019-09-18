Суд заочно арестовал экс-заместителя Захарченко по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Виктору Ратушняку.

Генпрокуратура отмечает, что судья удовлетворил ходатайство следователя, согласованное с прокурором. Сейчас продолжается досудебное расследование по делу.

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Стоит отметить, что Виктор Ратушняк является одним из главных фигурантов в деле о расстреле активистов во время Евромайдана в Киеве. Генпрокуратура подозревает бывшего заместителя министра МВД в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к массовым жертвам среди участников Евромайдана. Также Ратушняка подозревают в причастности к организации умышленных убийств и покушений на протестующих.

Что известно о Викторе Ратушняке?Он был назначен заместителем главы МВД 13 января 2012 года, освобожден 4 марта 2014 года. По неофициальным данным, он скрывается в России.



Ратушняк находится под санкциями ЕС до 2020 года. Кроме него, в черном списке еще 11 человек: Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий.

К слову, в августе Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-министру внутренних дел Украины времен Януковича Виталию Захарченко.

ГПУ подозревает его в преступлениях против человечности во время событий Евромайдана. С 26 февраля 2014 года он находится в розыске Службы безопасности Украины, скрывается от правосудия в России.

Какой была преступная деятельность МВД в период Майдана?20 февраля 2014 года по прямому приказу Захарченко работники МВД начали применять огнестрельное оружие против мирных активистов Евромайдана в центре Киева. Это привело к массовой гибели протестующих. 21 февраля Верховная Рада проголосовала за отставку Захарченко с должности.



В ночь с 21 на 22 февраля Захарченко бежал из Украины в Беларусь. С 26 февраля 2014 года находится в розыске СБУ, а от правосудия скрывается в России. Захарченко также является частым гостем российских пропагандистских телепрограмм и акций.