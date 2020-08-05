В Окружной административный суд Киева обратились с заявлением о ликвидации партии "Слуга народа". Впрочем, пока неизвестно, кто именно является истцом в этом обращении.

Зато ответчиком указано Министерство юстиции Украины, сообщает Окружной административный суд Киева.

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Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста. Мол, тот, не аннулировав регистрацию партии "Слуга народа", нарушил закон Украины о политических партиях.

В чем именно заключается нарушение этого закона и на что именно должно реагировать Министерство юстиции – не уточняется.

Также истец просит в суда, чтобы тот обязал Минюст обратиться в суд для отмены регистрации партии. Сейчас суд решает вопрос об открытии дела по этому ходатайству.

Почему это важно?

Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело против руководства ОАСК. Она касается попытки свержения власти в Украине.



По данным НАБУ, председатель суда Павел Вовк вместе с соратниками через судебные решения пытались влиять на высшие государственные институты власти в Украине.



Такой судебный иск может быть лишь одним из элементов такого давления. Впрочем есть ли между этими двумя делами какая-то связь – пока только предположения.

Коротко о "Слуге народа":