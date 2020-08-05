До Окружного адміністративного суду Києва звернулися з заявою про ліквідацію партії "Слуга народу". Втім наразі невідомо, хто саме є позивачем у цьому зверненні.

Натомість відповідачем вказане Міністерство юстиції України, повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

До слова Захоплення влади Окружним адмінсудом Києва: вже вручено 12 підозр

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту. Мовляв, той, не анулювавши реєстрацію партії "Слуга народу", порушив закон України про політичні партії.

У чому саме полягає порушення цього закону й на що саме мало б реагувати Міністерство юстиції – не уточнюється.

Також позивач просить у суду, аби той зобов'язав Мін'юст звернутися до суду задля скасування реєстрації партії. Наразі суд вирішує питання про відкриття справи за цим клопотанням.

Чому це важливо?

Нині Національне антикорупційне бюро України розслідує справу проти керівництва ОАСК. Вона стосується спроби повалення влади в Україні.



За даними НАБУ, голова суду Павло Вовк разом з поплічниками через судові рішення намагалися впливати на найвищі державні інституції влади в Україні.



Такий судовий позов може бути лише одним з елементів такого тиску. Втім чи є між цими двома справами якийсь зв'язок – поки що лише припущення.

Коротко про "Слугу народу":