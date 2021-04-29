Власти Судана решили приостановить действие соглашения с Москвой о создании в стране базы для военно-морского флота России. Это стало следствием смены власти в Судане.

О своем решении о приостановлении действия соглашения власти Судана уже проинформировала Россию.

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Причиной такого решения в стране, расположенной на северо-западе Африки, назвали то, что соглашение Россия заключила "с бывшим режимом".

И теперь действие этого договора будет приостановлено, пока его не утвердит законодательный орган Судана.

К слову, всего месяц назад российские корабли вошли в Порт-Судан. Там они пополнить военный контингент России для строительства военной базы.

Коротко о соглашении по российской базы

Ее возводят в Порт-Судан – втором по величине городе Судана, который расположен на берегу Красного моря. Строительство началось в ноябре 2020 года.

По подписанному соглашению, Россия получила бы в пользование военно-морскую базу сроком на 25 лет.

В то же время по российскому военному присутствию были определены ограничения. В Судане не могли бы находиться более 4 российских кораблей, а также более 300 военных.

Порт-Судан на берегу Красного моря: карта