По ее словам, известно о 4 фильтрационных лагерях, которые установили рядом с Мариуполем. Там удерживают людей перед депортацией в Россию.

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Перед попаданием в такой лагерь люди вынуждены пройти несколько блок-постов с тщательной проверкой документов.

Что происходит в фильтрационных лагерях

Украинцы подвергаются многочасовым допросам, российские военные проверяют их документы, телефоны, личные вещи, фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Кроме того, они пытаются обнаружить государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции.

Прошедшие "фильтрацию" получают соответствующую бумажку. Однако, какова судьба человека в случае непрохождения – неизвестно.

На границе с Россией людей также обыскивают, проверяют документы и вещи. Допросы могут длиться по несколько часов, а проводит их ФСБ. Аналогичные процедуры проходят и украинцы, которые пытаются выехать в другие страны через оккупированный Крым.

Куда увозят "эвакуированных" украинцев

Известно, что их доставляют в депрессивные северные регионы России. Только за 21 апреля 2022 года во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых – дети. Людей разместили в школах и общежитиях. Далее планируется размещение по разным населенным пунктам Приморского края.

Кроме того, там отмечают, что у украинцев есть "проблемы с русским языком", поэтому детей собираются учить по "специальной" программе.

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