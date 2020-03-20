Судьба Украины решится в Минске
25 марта пройдет встреча Трехсторонней контактной группы по Минским соглашениям, и это будет проверкой государства на прочность, еще более сильной, чем коронавирус – будет подписано предательское соглашение о Консультативной группе с террористами или нет?
Россия сейчас поставлена на колени. США придушили Путина санкциями и падением цен на нефть. Госдума РФ просит снять санкции за оккупацию Донбасса и Крыма из-за коронавируса. По оценкам российских экспертов, РФ потеряет в 2020-м году более 3 триллионов рублей только от падения нефтяных доходов, экономика упадет в минус.
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И в это время украинская делегация, как известно, подписала 11 марта тайное соглашение о создании Консультативного совета с представителями российских террористов на оккупированных территориях, и предоставляет им равные права, что мы никогда ранее не признавали.
Попытка выполнить на путинских условиях капитулянтские Минские соглашения, безусловно, является предательством национальных интересов. Украинскую делегацию на переговорах возглавит Андрей Ермак, а с российской – Дмитрий Козак. Ведь Козак руководил при Путине переговорами с Молдовой. Переговоры шли точно как и у нас – при посредничестве посла Франции Мореля. И тоже подписывались планы, контактные группы. А закончилась деятельность Козака в 2006-м – когда полностью русифицированное за 14 лет оккупации РФ Приднестровье объявило независимость от Молдовы.
Но на фоне экономической катастрофы в РФ, и усиления наших внешнеполитических союзников в США и ЕС, было бы безумием сейчас идти на поклон к Путину и выполнять его требования без всяких гарантий освобождения Донбасса и контроля границ. Коронавирус закончится и демократический мир выйдет из нового кризиса сильнее и крепче. Нам тоже надо становиться сильней, а не искать пути сдачи.
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Украина должна проявить волю и твердость, мы не можем сдавать свои позиции и свою землю, когда ситуация в мире усиливается в нашу пользу. Российская экономика из стагнации перешла в пике, и Путин теперь имеет гораздо меньше сил для давления на Украину. Мы должны сопротивляться и выбивать себе максимально выгодные условия мира.
Надеюсь, Андрей Ермак и Владимир Зеленский понимают, что попытка подписать Консультативный совет на российских условиях вызовет сильные акции протеста против предательства. Не надо в такой ситуации провоцировать людей.