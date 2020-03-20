Доля України вирішиться у Мінську

25 березня пройде зустріч Тристоронньої контактної групи щодо Мінських угод, і це буде перевірка держави на міцність, ще сильнішою, ніж коронавірус - буде підписано зрадницька угода про Консультативної групи з терористами чи ні?

Россия сейчас поставлена на колени. США придушили Путина санкциями и падением цен на нефть. Госдума РФ просит снять санкции за оккупацию Донбасса и Крыма из-за коронавируса. По оценкам российских экспертов, РФ потеряет в 2020-м году более 3 триллионов рублей только от падения нефтяных доходов, экономика упадет в минус.

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И в это время украинская делегация, как известно, подписала 11 марта тайное соглашение о создании Консультативного совета с представителями российских террористов на оккупированных территориях, и предоставляет им равные права, что мы никогда ранее не признавали.