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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      Доля України вирішиться у Мінську

      -
      Андрій Єрмак та Дмитро Козак / Радіо Свобода

      25 березня пройде зустріч Тристоронньої контактної групи щодо Мінських угод, і це буде перевірка держави на міцність, ще сильнішою, ніж коронавірус - буде підписано зрадницька угода про Консультативної групи з терористами чи ні?

      Россия сейчас поставлена на колени. США придушили Путина санкциями и падением цен на нефть. Госдума РФ просит снять санкции за оккупацию Донбасса и Крыма из-за коронавируса. По оценкам российских экспертов, РФ потеряет в 2020-м году более 3 триллионов рублей только от падения нефтяных доходов, экономика упадет в минус.

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      И в это время украинская делегация, как известно, подписала 11 марта тайное соглашение о создании Консультативного совета с представителями российских террористов на оккупированных территориях, и предоставляет им равные права, что мы никогда ранее не признавали.

      Попытка выполнить на путинских условиях капитулянтские Минские соглашения, безусловно, является предательством национальных интересов. Украинскую делегацию на переговорах возглавит Андрей Ермак, а с российской – Дмитрий Козак. Ведь Козак руководил при Путине переговорами с Молдовой. Переговоры шли точно как и у нас – при посредничестве посла Франции Мореля. И тоже подписывались планы, контактные группы. А закончилась деятельность Козака в 2006-м – когда полностью русифицированное за 14 лет оккупации РФ Приднестровье объявило независимость от Молдовы.

      Но на фоне экономической катастрофы в РФ, и усиления наших внешнеполитических союзников в США и ЕС, было бы безумием сейчас идти на поклон к Путину и выполнять его требования без всяких гарантий освобождения Донбасса и контроля границ. Коронавирус закончится и демократический мир выйдет из нового кризиса сильнее и крепче. Нам тоже надо становиться сильней, а не искать пути сдачи.

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      Украина должна проявить волю и твердость, мы не можем сдавать свои позиции и свою землю, когда ситуация в мире усиливается в нашу пользу. Российская экономика из стагнации перешла в пике, и Путин теперь имеет гораздо меньше сил для давления на Украину. Мы должны сопротивляться и выбивать себе максимально выгодные условия мира.

      Надеюсь, Андрей Ермак и Владимир Зеленский понимают, что попытка подписать Консультативный совет на российских условиях вызовет сильные акции протеста против предательства. Не надо в такой ситуации провоцировать людей.

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      сьогодні
      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Дмитро Козак Андрій Єрмак Мінські домовленості
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