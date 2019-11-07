Судьбоносные изменения в Конституционном суде: когда в Украине может не быть парламента

О судьбоносных решениях, которые должен принять Конституционный суд, в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

Кто из новых судей попал в Конституционный суд?

– Все судьи назначаются на девять лет. И что очень важно – без права быть переизбранным, поскольку судья должен быть полностью независим. Даже понимая, что его могут назначить на второй срок. Поэтому во всех странах судьи Конституционного суда назначаются на определенный срок, без права быть назначенным повторно.

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– Почему судей выбирали на съезде? Потому что в 2010 году на тот момент президент Янукович захотел изменить Конституцию и придумал схему – сделать это через Конституционный суд Украины. Таким образом он хотел получить больше власти.

И тогда "по каким-то причинам" некоторые судьи КСУ написали заявления и ушли с должности по собственному желанию. Очевидно, что эти люди, которые не захотели брать деньги и не поддались на шантаж, были вынуждены уйти с должности. Поэтому в 2010 году съезд судей назначил других судей, проголосовавших за изменение Конституции.

Известная активистка Екатерина Бутко из Автомайдана периодически перед каждыми такими выборами объявляет, кто будет избран и, как правило, угадывает. Но на этот раз не угадала. И это было высоким аргументом того, что не все так плохо с судьями.

– Поблагодарить хочу делегатов на съезде судей. Видно по голосованию, что часть судей голосовала по своему усмотрению, исходя, думаю, из выступления и соответствует ли этот человек должности судьи Конституционного суда.

– Возможно, они осознали, что судебная власть является третьей ветвью власти. И, если посмотреть, то довольно постоянной в отличие от, например, законодательной, которая у нас быстро меняется.

Как проверить на практике, хороших ли специалистов выбрал сейчас съезд судей?

– Это маркер, сможет ли Конституционный суд дать независимую оценку инициативе президента, которого поддерживает большая часть населения. Сможет ли он исходя из Верховенства права их оценить? Или очередной раз он не сможет это сделать?

Какие конституционные потуги президента хотели бы обсудить прежде, чем увидеть в законе?

– Если целостно взять картинку, то конституционные изменения направлены на усиление роли президента и ослабление парламента. У нас парламент и так слабый из-за того, что нет политических партий. Как правило, президент себя довольно сильно ведет.



Юлия Кириченко

– Сейчас скажу две фразы. Там, где дается два полномочия, вся антикоррупционная политика будет под президентом. Почему? Потому что он образует все антикоррупционные органы и назначает всех руководителей. Органы, которые будут контролировать сферу хозяйственной деятельности, будет образовывать президент и назначать туда руководителей. Эти два полномочия дают возможность президенту руководить страной.

Закладываются изменения, которые ослабляют самого парламентария. Находятся новые основания забрать у него мандат.

– Мы отменили неприкосновенность для народных депутатов, но тут есть и риски, что это может быть точкой влияния президента на депутатов.

Теперь Конституционный суд должен это все рассмотреть и сказать, не противоречит ли что-то Конституции, не угрожает ли тем правам, которые уже есть?

– Он рассматривает не на конституционность. Основное, что он оценивает: не нарушаются ли конституционные права, не ограничиваются ли они. Есть два законопроекта, в которых мы видим основания, где заложены риски ограничения и отмены конституционных прав.

– В частности, один законопроект предусматривает, что где-то полтора месяца у нас не будет парламента вообще. Там, где предусматриваются изменения количества депутатов, потому что теперь их должно быть 300, сказано, что сегодняшние народные депутаты сложат полномочия в день выборов. День выборов и первый день работы парламента – это не один день. Это, как минимум, где-то месяц-полтора.

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– Этот период парламент может не существовать. Это не допускается в демократических странах, потому что за этот период может сложиться много ситуаций, когда нужны полномочия парламента, а у нас будет только один президент.

Больше – смотрите в программе.