Работает ли Верховный суд Украины на интересы заказчиков: позиция инвесторов

О том, что происходит в обновленном Верховном суде Украины в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал член правления Фонда DEJURE Тарас Шепель.

О работе с заказчиками

– Эта судебная система, которая поражена коррупцией, она всегда работает на интерес заказчика. Сегодня интерес заказчика может быть с одной позицией, а завтра изменится и при аналогичных обстоятельствах заказ может быть совершенно другим. И надо переиграть, как-то прописать, чтобы выкрутить решение уже в другую сторону.

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– Мы прекрасно понимаем, что есть коррупция в единичных, а не в абсолютно всех судебных делах. Если поставить вопрос: "Какой суд самый коррумпированный: первая инстанция, апелляционный или высшая судебная инстанция?". То я склоняюсь к мысли, что это высшая инстанция. Почему? Судья в первой инстанции рассматривает ежемесячно несколько сотен дел и коррумпированных может быть 1-2 или небольшое количество.

– Дальше чем ближе к апелляции, то таких дел больше и они почти все доходят до Верховного суда. Потому что, как правило, о коррупции известно другой стороне. И она состоит из двух мотивов: либо чтобы перекупить следующую инстанцию, либо чтобы сделать процесс дороже для оппонента, которій все равно оспаривает это решение. Поэтому согласно этой природе в суд Высшей инстанции попадает больше всего дел с коррупционной составляющей.

Что такое Высший совет правосудия?Орган судейского самоуправления, что должен обеспечивать независимость судебной власти, а также следить за добропорядочностью и профессионализмом судей.



Глава ВСП избирается из членов совета сроком на два года на заседании совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия.

Об инвесторах

– Мы сейчас вряд ли сможем по фамилиям вспомнить наших судебных коррупционеров. Потому что сейчас смело можно вспомнить начало правления власти Януковича и уже в тренде вспоминать Емельянова, Татькова, но по ним нет даже никаких завершенных уголовных производств.

Если говорить об инвесторе, то они на самом деле знают то реальное положение вещей, которое есть. В юридическом мире прекрасно известно, есть ли в судах коррупция, или нет. Кто ею занимается, к кому надо бежать в случае возникновения каких-либо проблем, чтобы что-то решить. Эта информация абсолютно известна, открыта и откровенно дискутируется. Об этом знают представительства всех иностранных компаний, которые работают в Украине.

– Это отражается и на рейтингах Украины. Премьер-министр Алексей Гончарук знает, на сколько улучшился бы индекс инвестиционной привлекательности, если бы у нас не было судебной коррупции. То есть эта информация не закрытая. Она очень хорошо известна.

О недобросовестных судьях

– По состоянию на время образования нового Верховного суда еще существовал старый Верховный суд Украины, где случайных людей просто не было. Что и стало одной из причин создания Верховного суда, но его образовали таким образом, что большинство его состава – старые судьи.

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– Единственный плюс в Верховном суде. Там появились отдельные агенты перемен, которых не было в системе. То есть мы сейчас имеем уверенные инсайды о том, что там происходит внутри и можем ли мы использовать это. Потому что раньше так откровенно из той среды никто бы не общался.

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