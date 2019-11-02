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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Чи працює Верховний суд України на інтереси замовників: позиція інвесторів

      Честь і НЕчесть 8

      Про те, що відбувається в оновленому Верховномму суді України у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів член правління Фундації DEJURE Тарас Шепель.

      Про роботу із замовниками

      – Ця судова система, яка вражена корупцією, вона завжди працює на інтерес замовника.  Сьогодні інтерес замовника може бути з однією позицією, а завтра зміниться і за аналогічних обставин замовлення може бути зовсім іншим. І треба переграти, якось прописати, щоб викрутити рішення вже в інший бік.

      Читайте також: "Після третього місяця я пішов": у яких жорстких умовах навчають суддів

      – Ми чудово розуміємо, що є корупція в поодиноких, а не в абсолютно всіх судових справах. Якщо поставити питання: "Який суд є найкорумпованіший: перша інстанція, апеляційний чи вища судова інстанція?". То я схиляюся до думки, що це вища інстанція. Чому? Суддя в першій інстанції розглядає щомісяця кількасот справ і корумпованих може бути 1-2 чи невелика кількість.

      Тарас Шепель

      – Далі чим ближче до апеляції, то таких справ є більше й вони майже всі доходять до Верховного суду. Тому що, як правило, про корупцію відомо іншій стороні. І вона з двох мотивів: або, щоб перекупити наступну інстанцію, або, щоб зробити процес дорожчим для опонента, все одно оскаржує це рішення. Тому за цією природою суд Вищої інстанції потрапляє найбільше справ з корупційною складовою.

      Що таке Вища рада правосуддя?Орган суддівського врядування, що має забезпечувати незалежність судової влади, а також слідкувати за доброчесністю та професійністю суддів.

      Голова ВСП обирається з членів ради терміном на два роки на засіданні ради таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів з будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради правосуддя.

      Про інвесторів

      – Ми зараз навряд чи зможемо по прізвищах згадати наших судових корупціонерів. Тому що зараз сміливо можна згадати початок правління влади Януковича і вже в тренді згадувати Ємельянова, Татьковаю але по них не має навіть ніяких завершених кримінальних проваджень.

      Якщо говорити про інвестора, то вони насправді знають той реальний стан речей, який є. У інвесторів є юристи. В юридичному світі чудово відомо чи є в судах корупція, чи ні. Хто нею займається, до кого треба бігти в разі виникнення якихось проблем, щоб щось вирішити. Ця інформація абсолютно відома, відкрита й відверто дискутується. Про це знають представництва всіх іноземних компаній, які працюють в Україні.

      – Це відображається й на рейтингах України. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук знає на скільки покращився б індекс інвестиційної привабливості, якби у нас не було судової корупції. Тобто ця інформація є не закрита. Вона дуже добре відома.

      Про недоброчесних суддів

      – Станом на час утворення нового Верховного суду ще існував старий Верховний суд України, де випадкових людей просто не було. Що й стало однією з причин створення Верховного суду, але його утворили в такий спосіб, що більшість його складу стали старі судді.

      Читайте також: Це все було фейком, – Маселко пояснив, чому справжні судді не мали жодного шансу бути в системі

      – Єдиний плюс у Верховному суді. Там з’явилися окремі агенти змін, яких не було в системі. Тобто ми зараз маємо впевнені інсайди про те, що там відбувається в середині й можемо використовувати це. Бо раніше так відверто з того середовища ніхто би не спілкувався.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Автор: Галина Чижик, Михайло Жернаков
      Теги: Олексій Гончарук Корупція Новини політики Верховний суд України Судді Новини України Честь і НЕчесть
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