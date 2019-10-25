00:12
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, 25 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, 25 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Честь і НЕчесть
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      "Після третього місяця навчання я пішов": у яких жорстких умовах навчають суддів

      Честь і НЕчесть 58 Читать новость на русском

      Про те, як стати суддею та як відбувається навчання у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів відомий медіаюрист Олександр Бурмагін.

      Соціологія показує, що половина українців вважає корупцію та хабарництво основними з трьох найбільших проблем держави. Це означає, що усі вони різко не сприймають корупцію. 

      Читайте також: Це все було фейком, – Маселко пояснив, чому справжні судді не мали жодного шансу бути в системі

      Ті ж дослідження показують, що понад 80% українців не довіряють судам. Саме через корупцію. Виникає питання: "Чи можна розв'язати цю проблему простим способом?". Скажімо, взяти людей з тієї групи, що виступають проти корупції, навчити їх і зробити суддями.


      Як відбувається добір на посаду судді

      Гість програми "Честь і НЕчесть" медіаюрист Олександр Бурмагін свого часу також спробував стати суддею. Про те, як це було – читайте далі.

      Чому успішний медіаюрист вирішив стати суддею?

      – Тут збіглися декілька чинників. По-перше, я це сприймав як певну еволюцію і наступний крок у моїй кар'єрі. Бо суддя – це найвища ланка у розвитку юриста. По-друге, дуже легко постійно критикувати та говорити, що всі погані, але я цю ситуацію сприймав як вікно можливостей. Зрештою я і деякі мої друзі вирішили йти у цей добір, аби змінити систему.

      Як довго тривало навчання і як загалом відбувається добір?

      – Приблизно через 2 – 3 місяці після подачі документів мало б відбутися тестування, потім тестування у психолога, потім навчання 9 місяців. А от помічників суддів навчали за скороченою системою за 3 місяці. Загалом це затягнулося на рік, але цей добір так і не завершився.

      Відомий медіаюрист Олександр Бурмагін

      Як ми знаємо, на кожному з етапів є свої підводні камені. Якщо я не помиляюся, то найбільше кандидатів відсіялося на етапі тестування.

      – На оголошених 700 вакансій було майже 6 тисяч кандидатів. Тобто 10 людей на одне місце. На мій погляд, тести не були складні. Я витратив не стільки часу на підготовку, скільки планував, але у фінальний тур потрапив. 

      – У тестуванні з психологом також були дивні моменти. Була інформація, що психологічні тести були запозичені з західних моделей. І їх основна мета – оцінити кандидата на лояльність до корпорації. Як на мене, це принципово неправильна річ, бо суддя повинен мати власне переконання і не піддаватися тиску.

      Як відбувалося навчання у школі суддів?

      – Я є практикуючим медіаюристом, тренером і експертом багатьох міжнародних організацій, тому я розумію логіку навчальних процесів. Я як експерт Венеціанської комісії в інших країнах навчав і адвокатів і суддів. Але під час того, як я навчався у школі, у мене виникло декілька зауважень:

      ► Відсутність спеціалізації. Я з самого початку знав і розумів, що хочу бути суддею адміністративної юрисдикції, працювати в Окружному судді. Але навіщо мені поглиблено вивчати господарський чи кримінальний процес, який я не буду використовувати.

      ► Навчання як в університетах. Ми були зобов'язані з 10:00 до 17:00 щодня бути за партою. Кожного дня, або через день складати тести. Загалом навчання включало теоретичні та практичні частини. Були й ігрові формати, і тренінги, загалом було достатньо цікаво. 

      Після третього місяця навчання я сам пішов. Я говорив, що ви вимагаєте від дорослих людей, що мають безліч обов'язків, дітей, сім'ї тощо, бути за партою кожного дня. Кого не було – мусив писати пояснення, чому його не було. Їх аргумент – ми платимо вам стипендію 5500 – 6000 гривень,
      – наголосив Бурмагін.

      – Насправді це дуже мало для Києва. А, якщо ти, наприклад, практикуючий адвокат, то ти втрачаєш свою клієнтську базу, контакти. І взагалі – через 9 місяців тебе ніхто навіть не згадає. 

      Більше – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Коли похолодає і прийдуть морози в Україну: прогноз
      25 жовтня
      4359
      Автор: Олекса Шалайський, Галина Чижик
      Теги: Новини політики Новини України Судді Законодавство Хабар Честь і НЕчесть Медіа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 жовтня , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 233
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      25 жовтня , 22:33 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 960
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      25 жовтня , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 734
      Украина захватывает Америку
      25 жовтня , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 1183
      Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      25 жовтня , 19:30 Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      Ірина Поліщук 1613
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук