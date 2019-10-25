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      "После третьего месяца обучения я ушел": в каких жестких условиях обучают судей

      Честь и НЕчесть 33 Читати новину українською

      О том, как стать судьей и как происходит обучение в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал известный медиаюрист Александр Бурмагин.

      Социология показывает, что половина украинцев считает коррупцию и взяточничество основными из трех самых больших проблем государства. Это означает, что все они резко не воспринимают коррупцию.

      Читайте также: Это все было фейком, – Маселко объяснил, почему настоящие судьи не имели шанса быть в системе

      Те же исследования показывают, что более 80% украинцев не доверяют судам. Именно из-за коррупции. Возникает вопрос: "Можно ли решить эту проблему простым способом?". Скажем, взять людей из выступающей против коррупции группы, научить их и сделать судьями.


      Как происходит отбор на должность судьи

      Гость программы "Честь и НЕчесть" медиаюрист Александр Бурмагин в свое время также попытался стать судьей. О том, как это было – читайте дальше.

      Почему успешный медиаюрист решил стать судьей?

      – Здесь совпали несколько факторов. Во-первых, я это воспринимал как некую эволюцию и следующий шаг в моей карьере. Ибо судья – это самое высокое звено в развитии юриста. Во-вторых, очень легко постоянно критиковать и говорить, что все плохие, но я эту ситуацию воспринимал как окно возможностей. В конце концов я и некоторые мои друзья решили идти в этот отбор, чтобы изменить систему.

      Как долго длилось обучение и как в целом происходит отбор?

      – Примерно через 2 – 3 месяца после подачи документов должно состояться тестирование, затем тестирование у психолога, затем обучение 9 месяцев. А вот помощников судей учили по сокращенной системе за 3 месяца. В целом это затянулось на год, но этот отбор так и не завершился.


      Известный медиаюрист Александр Бурмагин

      Как мы знаем, на каждом из этапов есть свои подводные камни. Если я не ошибаюсь, то больше всего кандидатов отсеялось на этапе тестирования.

      – На объявленные 700 вакансий было почти 6 тысяч кандидатов. То есть 10 человек на одно место. На мой взгляд, тесты не были сложные. Я потратил не столько времени на подготовку, сколько планировал, но в финальный тур попал.

      – В тестировании с психологом также были странные моменты. Была информация, что психологические тесты были заимствованы из западных моделей. И их основная цель – оценить кандидата на лояльность к компании. Как по мне, это принципиально неправильная вещь, потому что судья должен иметь собственное убеждение и не поддаваться давлению.

      Как происходило обучение в школе судей?

      – Я являюсь практикующим медиаюристом, тренером и экспертом многих международных организаций, поэтому я понимаю логику учебных процессов. Я как эксперт Венецианской комиссии в других странах учил и адвокатов, и судей. Но во время того, как я учился в школе, у меня возникло несколько замечаний:

      Отсутствие специализации. Я с самого начала знал и понимал, что хочу быть судьей административной юрисдикции, работать в Окружном суде. Но зачем мне углубленно изучать хозяйственный или уголовный процесс, который я не буду использовать.

      Обучение как в университетах. Мы обязаны с 10:00 до 17:00 ежедневно быть за партой. Каждый день или через день сдавать тесты. В общем обучение включало теоретические и практические части. Были и игровые форматы, и тренинги, в целом, было достаточно интересно.

      После третьего месяца обучения я сам ушел. Я говорил, что вы требуете от взрослых людей, имеющих множество обязанностей, детей, семьи и т.д., быть за партой каждый день. Кого не было – вынужден был писать объяснение, почему его не было. Их аргумент – мы платим вам стипендию 5500 – 6000 гривен,
      – отметил Бурмагин.

      – На самом деле это очень мало для Киева. А, если ты, например, практикующий адвокат, ты теряешь свою клиентскую базу, контакты. И вообще – через 9 месяцев тебя никто даже не вспомнит.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
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      Автор: Галина Чижик, Олекса Шалайский
      Теги: Новости Украины Законодательство Судьи Новости политики Взятка Медиа Честь и НЕчесть
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