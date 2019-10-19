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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Это все было фейком, – Маселко объяснил, почему настоящие судьи не имели шанса быть в системе

      Честь и НЕчесть 12 Читати новину українською

      О ключевых ошибках судебной реформы и "захвате" судей политиками и олигархами в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

      О захвате олигархами и политиками

      Можно ли сказать, что Украина захвачена (имеется в виду, что олигархи, политики и правоохранительные органы все вместе "сросшиеся") и поэтому ничего не меняется?

      Абсолютно. Во-первых, были якобы тайные выборы в ВСП, когда было известно заранее, кто выиграет. Во-вторых, есть известные разоблачения журналистов, где есть записи, когда председатель суда может прямо говорить, кого выбрать и тому подобное.

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      Поэтому, конечно, это все было фейком и настоящие судьи, которые хотели что-то изменить, они не имели никакого шанса попасть туда.

      Логика здесь нормальная, потому что судьи сами выбирают судей, а они могут априори выбрать таких, как они и сами очиститься не могли. Это была ключевая ошибка судебной реформы. Потому ВККС закрывала глаза на все факты недоброчесности и протягивала необходимых в Верховный суд и обычных судей.

      Поэтому когда мы говорим, что нужно что-то менять, мы в первую очередь должны понимать, что нужно менять сами комиссии.

      Об предательстве и победе

      Как часто спрашивают "предательство или победа" в вопросе судебной реформы?

      У нас такого нет, каждый найдет свою победу, кто-то – предательство. Эта реформа долгожданная, ибо то, что происходило последние три года – постоянно кричали, что что-то не так, надо все менять – и вот сейчас есть эта попытка изменить. Что-то получилось, что-то нет.

      Для начала нужно объяснить, в чем была проблема предыдущей реформы, ведь три года назад так же оптимистично говорили о новом законе судебной реформы. И все бы начиналось хорошо, но очень быстро стала понятна одна ключевая вещь. Какую ошибочно вписали в эту реформу – доверили очищать суды самим судьям.

      Есть Высшая квалификационная комиссия, в составе которых большинство судей, и Высший совет правосудия, где так же много судей, и подавляющее большинство из них с очень сомнительной репутацией. То есть получилось так, что судьи должны очищать сами себя.

      О судьях с сомнительной репутацией

      Как так произошло? Ведь в западных странах судьи выбирают лучших судей, почему в Украине выбрали судей с сомнительной репутацией?

      На самом деле, ответ очевиден – все знают проблемы нашей судебной системы, она действительно коррумпирована и зависима. А люди, которые этим заправляют, – как правило, являются лидерами, которые знают, как это все крутить. Чаще всего это председатели судов или очень влиятельные судьи из Верховного суда.

      Они этой системой руководили, и не могли допустить, чтобы органы, которые их потом будут проверять, назначать или наказывать – были из тех людей, которые им не подконтрольны.

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      Больше – смотрите в видео.

      blog_ava
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      18 октября
      1239
      Автор: Олекса Шалайский, Михаил Жернаков
      Теги: Новости Украины Честь и НЕчесть Судьи
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