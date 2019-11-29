Суддівські клани заблокували реформу Зеленського: обурливі факти

У 2016 році в Полтаві затримали на гарячому поліцейського Григорія Терентюка. Він разом з напарником вимагав від місцевого жителя 1500 доларів за закриття кримінальної справи. Останній звернувся в СБУ, де йому дали муляж грошей і відправили на фіксацію хабаря. Під час його передачі СБУ й затримало правоохоронця.

Огидні рішення суддів

Знаєте, як довели, що поліцейський не має відношення до хабара? Мовляв, суміш, якою позначали кошти, могла потрапити на його руки під час привітання. Суддя Полтавського суду Наталія Крючко повірила в цей феєричний "аргумент".

Читайте также: Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії

Окрім того, більшість доказів вона визнала неналежними. Зокрема, суддя хотіла переглянути відеозапис затримання. Втім, відкрити відео в суді так і не змогли. В підсумку суддя Наталія Крючко визнала Терентюка невинним.



Суддя Наталія Крючко

До слова, суддя Крючко за минулий рік отримала 330 тисяч гривень зарплати за рахунок наших з вами податків. Кілька років тому вона подавалась на конкурс до Верховного суду, але провалила тестові завдання.

Ви думаєте, такі огидні рішення українські суди приймають не часто? Помиляєтеся. Щотижня ми фіксуємо кілька таких рішень. Наприклад, окрім описаного вище, нагадаю про ще одне зовсім свіже рішення феміди, яке навіть мене в ступор вганяє

Суд присудив ДАІшнику, який фальсифікував протокол на майданівця за поїздку до Межигір'я Януковича, 300 000 гривень компенсації моральної шкоди. За те, що мовляв бідного ДАІшника незаконно переслідували.

Для порівняння: таку ж суму компенсації суд присудив матері, яка через халатність лікарів втратила новонароджену дитину. Трішки більшу компенсацію отримали батьки збитої на смерть на переході 9-тирічної дівчинки.

Интересно! Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту

Судова система потребує не просто реформи, а кардинального очищення. Суддівські клани, які вертять законом, як циган сонцем, є однією з найбільших внутрішніх загроз України. Чесний суд може компенсувати багато непрацюючих державних органів.

Наприклад, якою би сильною не була рейдерська атака прокурорів, СБУшників чи податківців на вашу власність, в чесному суді ви зможете відстояти своє право.

І навпаки, продажний суд завжди забере ваше майно чи захистить поліцейських, якою би сильною не була доказова база проти них. Так побудовано державу – фінальне рішення завжди за судами. І чим гіршими є ці суди, тим огиднішими є фінальні рішення.

Як судді блокують реформу Зеленського

Місяць тому з великими боями Рада прийняла законопроєкт президента, який починає таку необхідну судову реформу.

Важливо! Зміни до законів про суддівські органи Верховна Рада ухвалила у другому читанні 16 жовтня. Ініціював документ Президент України Володимир Зеленський. Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін.

Закон передбачає повне перезавантаження Вищої кваліфкомісії суддів (цей орган мав би обирати чесних суддів) та очищення Вищої Ради Правосуддя (цей цей орган мав би звільняти нечесних суддів).

Продажна, корумпована судова система – пряма відповідальність людей з цих двох органів. Знаєте, що зробили суддівські клани в них? Заблокували реформу, яка має їх очистити.

Вони ж судді, їм все можна. Закон для простих смердів – нас з вами, а вони – феодали – господарі життя. Рада суддів на своєму засіданні заблокувала обрання конкурсної комісії, яка має переобрати ВККС. Вони відмовилися навіть розглядати це питання. Як вам таке?

Суддям начхати, що старий склад ВККС вже нечинний, а своїм рішенням обрання нового вони заблокували. Їм начхати на дві тисячі вакантних суддівських посад, а значить нашу приреченість роками очікувати елементарних судових рішень.

Читайте также: Законопроєкти Зеленського – яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді

Раду Суддів не влаштовує чесний конкурс за участі міжнародних експертів (які обирали Антикорупційний суд), тож вони просто взяли і заблокували його проведення. Не подобається – подавайте в суд, знущаються вони над усіма нами.



Суддівські клани заблокували реформу

Те саме робить Вища рада правосуддя. Саме цей орган має затвердити конкурсну комісію, яка обиратиме нову ВККС, а також етичну комісію при ВРП.

Минуло кілька тижнів після ухвалення закону, а ВРП досі не внесла необхідні зміни до власного Регламенту, не делегувала членів у етичну комісію й не розпочала перезапуск Вищої кваліфкомісії суддів. Але знаєте, в усьому цьому є великий плюс.

Суддівські клани заблокували достатньо м'який варіант судової реформи. Це означає, що вони роблять неминучим набагато жорсткіший підхід. Тож, я хочу звернутися до цих суддів: не зупиняйтесь, ще більше пекельних рішень, шановні.

Кожне таке ваше, судді, рішення, кожен ваш плювок в бік закону та справедливості наближають набагато жорсткіший варіант очищення судової системи. Не дивуйтеся потім, чому з вами обійдуть аж так жорстко.

Интересно! Як частина "слуг народу" ледь не обдурила українців та Зеленського

Через вас, не шановні судді. Через те, що ви блокуєте вже другу м'яку судову реформу. Третьої м'якої не буде – буде жорстка, боюся, що навіть жорстока.

Що ж? Це ваш вибір і ваша відповідальність. Чим жорсткіше нам доведеться вас перезавантажити, тим краще засвоять урок ваші наступники.