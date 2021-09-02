Не стал исключением и президент Владимир Зеленский. Подписанные им 2 ключевых закона – о формировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, которые оценивают, подбирают и увольняют судей – должны дать старт реформе.

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Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский отметил, что результаты основной судебной власти можно будет увидеть уже в 2022 году.

"Как только ВСП будет быстро реагировать на дисциплинарные проступки со стороны судей и мы увидим результат этого, я думаю, это будет маркер для всего судебного корпуса, который сделает невозможным принятие конъюнктурных, заказных решений", – добавил Вениславский.

Почему деградировала судебная система

Сейчас судебная реформа на этапе запуска процесса перезагрузки тех же двух ключевых органов – ВККС и ВСП.

Первый – должен формировать судейский корпус.

Второй – очищать его от нечестных на руку судей.

Деградировала судебная система в том числе и потому, что коррупция и ангажированность поразили тех, кто должен был подбирать судей. Чтобы ВККС и ВСП стали действенными и независимыми в конкурсные комиссии, которые будут их очищать и подбирать, приобщат международных экспертов. Это должно закрыть дорогу туда сомнительным кандидатам.

Соответствующий пункт традиционно вызвал больше всего эмоций у противников реформы, адептов теории заговора о внешнем управлении и вызвал споры в Раде во время голосования. Эксперты же отметили: от этого зависит успех реформы.

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Реформу судов хотят заблокировать

Член правления фонда DEJURE Роман Маселко заметил, что главным является то, что этическая и другая комиссии будут состоять наполовину из международных экспертов.

Сейчас очевидно, что старые судейские кланы, которые годами паразитировали на слабых местах системы, будут сопротивляется. Тот же Высший совет правосудия уже пытается оспорить реформу в Конституционном Суде, тоже пораженном вирусом коррупции. Всем им просто не выгодны честные и прозрачные правила игры.

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"Весь судейский корпус, а корректнее сказать – его руководство делает все, чтобы заблокировать реформу. Поэтому самая большая угроза, это затягивание процесса формирования соответствующих комиссий, конкурсной и этической, что повлечет за собой отложение определенных этапов", – отметил нардеп Ярослав Юрчишин.

Реформу могут снова провалить

Судьи, которые готовы играть по честным правилам и работать в прозрачной судебной системе объяснили: что процесс трансформации будет сложный, но другого выбора нет.

Мы должны попробовать. Я верю, что мы получим результат,

– сказал судья Кировоградского окружного административного суда Роман Брегей.

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Если команде президента удастся за полтора – два года как там обещают, перезагрузить украинские суды и вернуть к ним доверие – это станет маркером искренности обещаний изменить страну и двигать ее в правильном направлении. Или наоборот – в неправильном, если судебную реформу в очередной раз провалят.