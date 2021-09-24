О том, как Киеву сделать действенным закон об олигархах, рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
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Дипломат о необходимом сопровождении закона об олигархах
По словам Симмонс, закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении плохого влияния на политику и экономику Украины.
Но для того, чтобы этот шаг стал реальностью, будут необходимы:
- полная прозрачность,
- решительные антимонопольные меры,
- реальная конкуренция в энергетическом секторе,
- сильное общественное вещание,
- судебная реформа.
Госпожа посол также подчеркнула, что выполнение закона об олигархах, за который Верховная Рада проголосовала 23 сентября, должно быть юридически обоснованным и аполитичным.
Закон об олигархах: коротко
- В начале июня 2021 года Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады закон об олигархах. Он отметил, что у олигархов теперь будет два выхода – попасть под санкции или же прекратить незаконную деятельность.
- 1 июля народные депутаты предварительно поддержали президентский законопроект. А уже 23 сентября парламент окончательно проголосовал за документ.
- Однако 24 сентября стало известно, что закон придется переголосовывать. Все потому, что утвердили поправки, которые противоречат друг другу.
Текст сообщения Мелинды Симмонс:
Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным.
Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа.