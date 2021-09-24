Про те, як Києву зробити дієвим закон про олігархів, розповіла пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

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Дипломатка про необхідний супровід закону про олігархів

За словами Сіммонс, закон "про деолігархізацію" може зіграти роль у зменшенні поганого впливу на політику та економіку України.

Але для того, щоб цей крок став реальністю, будуть необхідні

повна прозорість,

рішучі антимонопольні заходи,

реальна конкуренція в енергетичному секторі,

сильне суспільне мовлення,

судова реформа.

Пані посол також наголосила, що виконання закону про олігархів, за який Верховна Рада проголосувала 23 вересня, має бути юридично обґрунтованим і аполітичним.

Закон про олігархів: коротко

На початку червня 2021 року Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради закон про олігархів. Він зазначив, що в олігархів тепер буде два виходи – потрапити під санкції або ж припинити незаконну діяльність.

1 липня народні депутати попередньо підтримали президентський законопроєкт. А вже 23 вересня парламент остаточно проголосував за документ.

Однак 24 вересня стало відомо, що закон доведеться переголосовувати. Все через те, що затвердили правки, які суперечать одна одній.

Текст допису Мелінди Сіммонс:

Закон "про деолігархізацію" може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України. Його виконання має бути юридично обґрунтованим та аполітичним.

Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа.