В рабочей встрече приняли участие представители комитетов Рады по вопросам правоохранительной деятельности, а также правовой политики и по вопросам антикоррупционной политики Офиса Президента.

Ранее Рассказывают глупости, – Шабунин сказал, кто стоит за блокированием судебной реформы

Самый важный этап – отбор в Этический совет

Присутствовали и председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, и председатель Совета судей Украины Богдан Монич, и представители посольств стран G7 и ЕС.

По словам главы Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины Сергея Ионушаса, одним из важнейших вопросов является отбор кандидатов в состав Этического совета.

Мы незыблемые в необходимости скорейшей реализации принятого законодательства на основании тех норм, которые есть,

– сказал Ионушас.

В Совете судей Украины тем временем работают над определением кандидатур в Этический совет. Уже в конце октября надеются проводить собеседования с кандидатами.

Должна заработать комиссия, которая выберет кандидатов в ВККС

Еще один приоритет – старт работы конкурсной комиссии, которая будет выбирать кандидатов в ВККС.

Представители судебной ветви власти на этапах подготовки, принятия и внедрения законов говорили об определенных недостатках, противоречиях и необходимости некоторых изменений. В то же время мы никогда не ставили внедрение реформы в зависимость от того, будут ли внесены изменения (в законодательство – 24 канал),

– отметила Валентина Данишевская.

К теме Тихий саботаж: украинские судьи доводят Венецианскую комиссию и послов G7

Обратите внимание! Как заверил первый секретарь по политическим вопросам посольства Великобритании в Украине Джеймс Род-Мур, ожидается очень существенная финансовая, моральная и политическая поддержка. Однако она возможна тогда, когда продолжится формирование Этического совета и отбор в ВККС.

В G7 призвали ускорить реализацию судебной реформы

Отметим, что ранее послы стран "Большой семерки" призвали Украину ускорить имплементацию судебной реформы. Британский дипломат Мелинда Симмонс отметила, что нынешний темп не способствует реализации соответствующих изменений.