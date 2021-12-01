Судебная реформа стартовала: Этический совет официально приступил к работе
Источник:РБК-Украина
В Украине 1 декабря начал работу Этический совет. Орган, который будет проверять добродетель кандидатов и членов Высшего совета правосудия, который возглавил Лев Кишакевич.
Кишакевич, который также является судьей Верховного Суда, получил первенство по результатам тайного голосования.
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А вот заместителем председателя Этического совета стал британский юрист – сэр Энтони Хупер.
Мы готовы к работе и готовы выполнять те задачи, которые по закону возложены на нас. И готовы это сделать уже сегодня,
– заявил Кишакевич.
Он также отметил, что Рада еще разрабатывает регламент и процедурные аспекты своей деятельности. После их утверждения он сможет приступить к оценке добродетели кандидатов в Высший совет правосудия.
Что известно об Этическом советеЭто независимый орган, который будет оценивать добродетель членов и кандидатов в Высший совет правосудия. Его создание – часть судебной реформы в Украине. В течение 6 месяцев со дня его образования должны осуществить единовременную оценку соответствия критериям профессиональной этики и добродетели членов ВРП (кроме председателя Верховного Суда), избранных на должность до вступления в силу закона, которым создан Этический совет.
В Этический совет входят 3 иностранных эксперта в сфере правосудия и 3 украинских судьи. Членами Этического совета стали:
- судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич,
- судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун,
- судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин,
- судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди,
- судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер,
- бывшая Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.
Деятельность Этического совета является ключевым аспектом инициированной Владимиром Зеленским судебной реформы. Ранее президент Украины заявил, что относительно судебной реформы проголосованы основные законы.