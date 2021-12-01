Судебная реформа стартовала: Этический совет официально приступил к работе

В Украине 1 декабря начал работу Этический совет. Орган, который будет проверять добродетель кандидатов и членов Высшего совета правосудия, который возглавил Лев Кишакевич.

Кишакевич, который также является судьей Верховного Суда, получил первенство по результатам тайного голосования.

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А вот заместителем председателя Этического совета стал британский юрист – сэр Энтони Хупер.

Мы готовы к работе и готовы выполнять те задачи, которые по закону возложены на нас. И готовы это сделать уже сегодня,

– заявил Кишакевич.

Он также отметил, что Рада еще разрабатывает регламент и процедурные аспекты своей деятельности. После их утверждения он сможет приступить к оценке добродетели кандидатов в Высший совет правосудия.

Что известно об Этическом совете Это независимый орган, который будет оценивать добродетель членов и кандидатов в Высший совет правосудия. Его создание – часть судебной реформы в Украине. В течение 6 месяцев со дня его образования должны осуществить единовременную оценку соответствия критериям профессиональной этики и добродетели членов ВРП (кроме председателя Верховного Суда), избранных на должность до вступления в силу закона, которым создан Этический совет.

В Этический совет входят 3 иностранных эксперта в сфере правосудия и 3 украинских судьи. Членами Этического совета стали:

судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич,

судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун,

судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин,

судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди,

судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер,

бывшая Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Деятельность Этического совета является ключевым аспектом инициированной Владимиром Зеленским судебной реформы. Ранее президент Украины заявил, что относительно судебной реформы проголосованы основные законы.