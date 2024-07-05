Об этом 24 Каналу рассказал юрист фонда DEJURE Антон Зелинский, отметив, что с 2016 года было очень много замечаний к работе Верховного Суда. Он пояснил, что там была изменена процедура переаттестации судей по их добродетели.

Смотрите также В Украине начали работу 248 новых судей

Процедура переаттестации

Антон Зелинский отметил, что, по правилам судебной реформы, переаттестация должна была проходить в квалификационной комиссии в несколько этапов.

Сначала судья должен был пройти собеседование с тремя членами этой комиссии. Если Общественный совет добродетели предоставлял заключение, что этот судья добродетельный или нет, тогда полный состав комиссии на втором этапе также просматривал дело этого человека.

Сейчас же Верховный Суд сказал, что есть определенный пункт переходных положений, который позволяет этого не делать (не проводить второй этап – 24 Канал). Теперь есть 180 судей, которые прошли первую часть собеседования, но вторую с полным составом не проходили. Мы считаем, что это подрыв всех реформ, которые осуществлялись с начала 2016 года. И таким образом Верховный Суд спасает этих судей,

– сказал юрист.

Он отметил, что было несколько судей, которые завершили всю процедуру и были направлены на увольнение из-за не добродетели, однако сейчас, несмотря на новое постановление, они могут вернуться к своей деятельности.

Необходимые изменения

В рамках судебной реформы при участии международных экспертов была реформирована Высшая квалификационная комиссия и Высший совет правосудия. Сейчас они должны принимать окончательное решение относительно того добропорядочный судья или нет.

Получается, что Верховный Суд вмешивается в этот процесс и определяет сам, кто добродетельный, а кто нет. Нужно тех судей, которые сейчас там осуществляют правосудие проверить на профессиональную этику и добрать на их должности, по открытому конкурсу, адекватных и честных людей,

– подчеркнул Зелинский.

Юрист добавил, что только в таком случае судебная реформа в Украине заработает.