Про це 24 Каналу розповів юрист фундації DEJURE Антон Зелінський, зазначивши, що із 2016 року було дуже багато зауважень до роботи Верховного Суду. Він пояснив, що там було змінено процедуру переатестації суддів щодо їхньої доброчесності.

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Процедура переатестації

Антон Зелінський наголосив, що, за правилами судової реформи, переатестація мала проходити у кваліфікаційній комісії кількома етапами.

Спершу суддя мав пройти співбесіду із трьома членами цієї комісії. Якщо Громадська рада доброчесності надавала висновок, що цей суддя доброчесний або ні, тоді повний склад комісії на другому етапі також переглядав справу цієї людини.

Зараз же Верховний Суд сказав, що є певний пункт перехідних положень, який дозволяє цього не робити (не проводити другий етап – 24 Канал). Тепер є 180 суддів, які пройшли першу частину співбесіди, але другу з повним складом не проходили. Ми вважаємо, що це підрив усіх реформ, які здійснювались від початку 2016 року. І таким чином Верховний Суд рятує цих суддів,

– сказав юрист.

Він зазначив, що було кілька суддів, які завершили всю процедуру і були направлені на звільнення через не доброчесність, однак зараз, зважаючи на нову постанову, вони можуть повернутись до своєї діяльності.

Необхідні зміни

У рамках судової реформи за участі міжнародних експертів була реформована Вища кваліфікаційна комісія та Вища рада правосуддя. Зараз вони мали б приймати остаточне рішення щодо того доброчесний суддя чи ні.

Виходить, що Верховний Суд втручається в цей процес і визначає сам, хто доброчесний, а хто ні. Потрібно тих суддів, які зараз там здійснюють правосуддя перевірити на професійну етику і добрати на їхні посади, за відкритим конкурсом, адекватних та чесних людей,

– наголосив Зелінський.

Юрист додав, що лише у такому випадку судова реформа в Україні запрацює.