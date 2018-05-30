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Судебной системе Украины не хватает судей: открыты вакансии

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Судебная система
Судебная система / Фото из открытых источников

В судебной системе Украины около 2400 вакансий – это 30% от общего необходимого количества судей, и прогнозируемая нехватка судейского состава до конца года составит 40%.

Об этом сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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Сейчас в Украине идет масштабное оценивание всего судейского корпуса на соответствие занимаемым должностям. То есть все судьи должны доказать не только свою профессиональную пригодность, но и добродетель. Пристальное внимание к моральным качествам судей уже привело к тому, что в судейской системе образовался серьезный дефицит кадров – до конца года, по прогнозам главы ВККС, он может вырасти до 40%.

"По первым результатам тестирований и собеседований с судьями первой и второй инстанций ВККС рекомендует уволить из судебной системы 10% кандидатов. На май 2018 года полный цикл квалификационных испытаний прошли около тысячи из 5700 кандидатов на должности в судах первой и второй инстанций", – говорится в сообщении.

По данным ВККСУ, 17 украинских судей признаны соответствующими занимаемой должности. Данная процедура стала возможной благодаря комплексной проверке.

НАПК имеет полномочия проводить так называемую полную проверку. Она может касаться и судей, и первых лиц государства
– подчеркнул глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

НАБУ уже открыло много производств в отношении сомнительных деклараций. Также весомое значение имеет обеспечение публичной прозрачности, для этого ВККС на своем официальном сайте в открытом доступе размещает судейские досье.

Пресс-служба сообщила, что в формировании досье принимают участие, кроме самого судьи, также НАПК, НАБУ, другие государственные органы и представители общественности. За последние несколько месяцев в Высшую квалификационную комиссию судей поступило около 6000 ответов от различных государственных учреждений в отношении участников квалификационного оценивания.

Теги: Новости Украины НАБУ НАПК Судьи
Источник: 24 Канал
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