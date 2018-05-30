Судовій системі України не вистачає суддів: відкриті вакансії

В судовій системі України близько 2400 вакансій – це 30% від загальної необхідної кількості суддів, і прогнозована нестача суддівського складу до кінця року становитиме 40%.

Про це повідомляє прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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Нині в Україні триває масштабне оцінювання усього суддівського корпусу на відповідність займаним посадам. Тобто усі судді мають довести не тільки свою професійну придатність, але й доброчесність. Прискіплива увага до моральних якостей суддів вже призвела до того, що в суддівській системі утворився серйозний дефіцит кадрів – до кінця року, за прогнозами глави ВККС, він може зрости до 40%.

"За першими результатами тестувань та співбесід з суддями першої та другої інстанцій ВККС рекомендує звільнити з судової системи 10% кандидатів. На травень 2018 року повний цикл кваліфікаційних випробувань пройшли близько тисячі з 5700 кандидатів на посади в судах першої та другої інстанцій", – йдеться у повідомлені.

За даними ВККСУ, 17 українських суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді. Дана процедура стала можливою завдяки комплексній перевірці.

НАЗК має повноваження проводити так звану повну перевірку. Вона може стосуватися і суддів, і перших осіб держави

– наголосив глава Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков.

НАБУ вже відкрила багато проваджень за сумнівними деклараціями. Також вагоме значення має забезпечення публічної прозорості, для цього ВККС на своєму офіційному сайті у відкритому доступі розміщуються суддівські досьє.

Прес-служба повідомила, що у формуванні досьє беруть участь, крім самого судді, також НАЗК, НАБУ, інші державні органи та представники громадськості. За останні кілька місяців до Вищої кваліфікаційної комісії суддів надійшло близько 6000 відповідей від різних державних установ стосовно учасників кваліфікаційного оцінювання.