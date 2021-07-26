Судебные горки: Семена Семенченко снова отправили за решетку
26 июля 2021 , 17:46Читати новину українською
Источник:фейсбук Семена Семенченко
Семен Семенченко недолго пробыл под круглосуточным домашним арестом. 26 июля Соломенский суд Киева снова отправил его в СИЗО.
Дома Семенченко должен был соблюдать ряд правил. По словам подсудимого, ни одно из них он не нарушил.
Ранее Семенченко объявили новое подозрение по делу о "незаконной ЧВК"
Что должен был выполнять подозреваемый
- Прибывать по требованию к следователю,
- не выходить из дома без разрешения,
- воздерживаться от общения со свидетелями,
- сдать паспорта для выезда за границу,
- носить электронное средство контроля.
Этого оказалось мало для суда. Абсурд продолжается,
– заявил Семенченко.
Экс-нардеп отметил, что будет продолжать борьбу и обжаловать такое решение суда.
Что известно о деле Семенченко
- В марте 2021 года Служба безопасности прекратила деятельность "частной военной компании". Ее основателями назвали Семенченко и "внештатного агента" НАБУ Евгения Шевченко.
- Мужчинам, которые свою вину категорически отрицают, сообщили о подозрении в организации незаконной схемы ввоза военных запчастей из России.
- 26 марта Семенченко взяли под стражу. В СИЗО экс-нардепу стало плохо и его отправляли в больницу. Однако впоследствии подсудимого снова поместили за решетку.
- 4 июля стало известно, что экс-командиру батальона "Донбасс" объявили новое подозрение по делу о ЧВК. Речь идет о хранении огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц.
- 14 июля суд отпустил Семенченко под круглосуточный домашний арест.