Судебные горки: Семена Семенченко снова отправили за решетку

Семен Семенченко недолго пробыл под круглосуточным домашним арестом. 26 июля Соломенский суд Киева снова отправил его в СИЗО.

Дома Семенченко должен был соблюдать ряд правил. По словам подсудимого, ни одно из них он не нарушил.

Ранее Семенченко объявили новое подозрение по делу о "незаконной ЧВК"

Что должен был выполнять подозреваемый

Прибывать по требованию к следователю,

не выходить из дома без разрешения,

воздерживаться от общения со свидетелями,

сдать паспорта для выезда за границу,

носить электронное средство контроля.

Этого оказалось мало для суда. Абсурд продолжается,

– заявил Семенченко.

Экс-нардеп отметил, что будет продолжать борьбу и обжаловать такое решение суда.

Что известно о деле Семенченко