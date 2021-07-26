Судебные горки: Семена Семенченко снова отправили за решетку

26 июля 2021 , 17:46
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Источник:

фейсбук Семена Семенченко

Семен Семенченко недолго пробыл под круглосуточным домашним арестом. 26 июля Соломенский суд Киева снова отправил его в СИЗО.

Дома Семенченко должен был соблюдать ряд правил. По словам подсудимого, ни одно из них он не нарушил.

Ранее Семенченко объявили новое подозрение по делу о "незаконной ЧВК"

Что должен был выполнять подозреваемый

  • Прибывать по требованию к следователю,
  • не выходить из дома без разрешения,
  • воздерживаться от общения со свидетелями,
  • сдать паспорта для выезда за границу,
  • носить электронное средство контроля.

Этого оказалось мало для суда. Абсурд продолжается,
– заявил Семенченко.

Экс-нардеп отметил, что будет продолжать борьбу и обжаловать такое решение суда.

Что известно о деле Семенченко

  • В марте 2021 года Служба безопасности прекратила деятельность "частной военной компании". Ее основателями назвали Семенченко и "внештатного агента" НАБУ Евгения Шевченко.
  • Мужчинам, которые свою вину категорически отрицают, сообщили о подозрении в организации незаконной схемы ввоза военных запчастей из России.
  • 26 марта Семенченко взяли под стражу. В СИЗО экс-нардепу стало плохо и его отправляли в больницу. Однако впоследствии подсудимого снова поместили за решетку.
  • 4 июля стало известно, что экс-командиру батальона "Донбасс" объявили новое подозрение по делу о ЧВК. Речь идет о хранении огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц.
  • 14 июля суд отпустил Семенченко под круглосуточный домашний арест.
Автор: Софія Мінджоса