Суд відпустив Порошенка просто під "особисте зобов'язання". П'ятому президенту закидають один із найстрашніших злочинів – зраду держави – але натомість він надалі перебуватиме на свободі.

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Що означає запобіжний захід

Два дні тому, нагадаю, нині народний депутат Петро Порошенко нарешті повернувся в Україну (зі свого чи то різдвяно-новорічного відпочинку, чи то закордонного відрядження) – й одразу вирушив до суду.

Феміда мала обрати запобіжний захід на підставі висунутих Порошенку обвинуваченнях у держзраді.

Обрання запобіжного заходу – це взагалі-то абсолютно стандартна процедура для усіх без виключення підозрюваних українців. Це коли суддя досить, направду, поверхнево ознайомлюється із доказами обвинувачення (прокуратури) і вирішує, що саме робити з підозрюваним.

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Тобто суддя вирішує, як все "організувати", щоб підозрюваний не ухилявся від правосуддя (наприклад, щоб не втік за кордон) і старанно ходив на судові засідання, де Феміда вже докладно буде вивчати, чи винен він.

Щоб це правосуддя і вирок "забезпечити", Феміда й вирішує, що з підозрюваним робити: чи варто його тримати за ґратами й возити на наступні судові засідання з СІЗО автозаками або ж такі перестороги зайві й він сам буде приїжджати.

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Щодо Петра Порошенка Печерський суд саме це й вирішував. Феміда розмірковувала, чи немає:

загрози його втечі за кордон;

потреби взяти з Порошенка заставу.

Або ж нічого цього не потрібно, адже він нікуди не подінеться з "підводного човна". Зрештою Феміда вирішила, що ані заарештовувати, ані брати з Порошенка гроші особливого сенсу немає і достатньо забрати в нього закордонний паспорт і отримати обіцянку, що виклики до суду він не ігноруватиме.

Нові теорії після суду над Порошенком

З цього "надзвичайно м'якого запобіжного заходу Порошенку" почали плодитися теорії, мовляв, це суддя просто злякався застосовувати щось серйозніше до "грізного" Порошенка.

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Або ж – інша теорія – мовляв, суддя побачив, що зібрані проти Порошенка докази нікчемні, а тому й не став його ані заарештовувати, ані призначати заставу, бо зрозумів, що справа проти Порошенка розвалиться.

Ці теорії, пробачте, маячня повна, адже натепер Печерський суд взагалі не переймався питання, чи винний Порошенко.

Суддя взагалі над зовсім іншим розмірковував, брався зрозуміти, чи буде Порошенко сам з'являтися на всі наступні судові засідання або ж його треба в якийсь спосіб до цього стимулювати.



Порошенку обрали запобіжний захід / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Саме таким було завдання судді, який 3 дні обирав Порошенку запобіжний захід. Зрозумівши, що ані тікати, ані переховуватися Порошенко не буде, суд вирішив його просто відпустити під особисте зобов'язання.

Все, немає тут ані зради з боку судді, ані перемоги з боку Порошенка. Нема з чого робити висновки про винуватість чи невинуватість Петра Порошенка – адже те все суд тепер місяцями (а може й роками) і буде з'ясовувати.

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Те, що Порошенка відпустили із зали суду, не означає, що він "не винуватий", так само, що якби його в залі суду затримали – це не означало б, що він "винен". Саме так правосуддя в Україні і функціонує – і це абсолютно нормально.

Пом'якшення запобіжного заходу

Тепер двома словами, чому це обвинувачений у такому серйозному злочині як державна зрада може в законний спосіб бути відпущеним на свободу. Саме за часів президенства Петра Порошенка Конституційний Суд й узявся пом'якшувати запобіжний захід щодо цього обвинувачення.

Раніше усі, хто отримував закид у держзраді автоматично опинялися за ґратами.

Хтось каже про "людяність" й що це було неправильно тримати за ґратами людину, яка може бути ні в чому не винною, але "злі язики" кажуть, що влада Порошенка ще тоді щось знала і в такий спосіб вирішила на майбутнє собі соломки підстелити.

До вироку суду – не злочинець

Підсумую – п'ятий президент України, а натепер народний депутат Петро Порошенко і далі перебуває у статусі підозрюваного, його офіційно обвинувачують у державній зраді. Судовий процес над ним у цьому обвинуваченні офіційно запущений.

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Відбувся лише перший етап, коли Феміда наперед намагалася зрозуміти, а чи не перешкоджатиме Порошенко правосуддю, якщо його залишити на свободі. Феміда вирішила, що тікати й переховуватися Порошенко не буде, а тому і немає, мовляв, жодного сенсу його тримати за ґратами.

Саме тому Петра Порошенка й відпустили під особисте зобов'язання. Але ж треба розуміти, що на черзі тепер наступний етап: суду над ним. Напевно, цей етап триватиме роками…

Також маю нагадати, що в нас презумпція невинуватості, тому Порошенка можна і не любити, і вважати його злочинцем, але допоки ці припущення не будуть підтверджені вироком суду, то називати Петра Порошенка злочинцем (чи зрадником) ніхто не матиме жодного права.