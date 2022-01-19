Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, он не может подробно комментировать дело в отношении пятого президента, которое возбудили в Украине.

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"Очень важно, чтобы в любом судебном разбирательстве, этом или другом, все было законно, судьи были независимыми, чтобы было правовладие, чтобы не было ни любимчиков, ни преследуемых", – подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен также отметил, что сейчас украинцы должны объединиться из-за угрозы полномасштабного вторжения России, ведь Кремль сделает все, чтобы поделить украинскую нацию.

Украинцы должны выступать совместно, каковы бы ни были их политические взгляды и различия в этих взглядах,

– подчеркнул политик.

Обратите внимание! Энтони Блинкен 19 января прибыл в Украину. Он уже встретился с Владимиром Зеленским.