Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, він не може докладно коментувати справу щодо п'ятого президента, яку порушили в Україні.

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"Дуже важливо, щоб у будь-якому судовому розгляді, цьому чи іншому, усе було законно, судді були незалежними, щоб було правовладдя, щоб не було ані мазунчиків, ані переслідуваних", – наголосив держсекретар США.

Блінкен також зауважив, що наразі українці мають об'єднатися через загрозу повномасштабного вторгнення Росії, адже Кремль зробить усе, аби поділити українську націю.

Українці мають виступати спільно, хоч які б були їхні політичні погляди та відмінність у цих поглядах,

– наголосив політик.