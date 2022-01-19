Про це заявив народний депутат VIII скликання та журналіст Сергій Лещенко в ефірі 24 каналу. Порошенко намагається конвертувати увагу правоохоронців до себе на політичний рейтинг.
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За словами Лещенка, Порошенко є професійним політиком, тож добре знає, яким способом завоювати симпатію.
Для Порошенка це питання пошуку своєї політичної ідентичності на наступні вибори. Він продаватиме себе виборцю як найбільший конкурент Володимира Зеленського, якого хотіли посадити за ґрати,
– заявив журналіст.
Як розповів Лещенко, у цій ситуації було б дивно, якби політик не використовував на свою користь "мітингову риторику".
"Для Порошенка це вже виборча кампанія. Він веде виборчу кампанію 2024 року", – додав журналіст.
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Лещенко розповів про мітинги на тлі ситуації з Порошенком: дивіться відео
Справа Порошенка: що відомо
- Петра Порошенка підозрюють у держзраді. За даними слідства, у 2014 та 2015 роках він зловживав своїм становищем для блокування постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки до України.
- Детективи ДБР намагалися вручити Порошенку повістку, однак він проігнорував їх, сів в авто і просто поїхав геть. Згодом нардеп повідомив, що їде за кордон у "давно сплановану подорож".
- Порошенко 17 січня повернувся в Україну. П'ятий президент прилетів літаком з Варшави в аеропорт "Жуляни".
- Вже 19 січня у Печерському суді Києва політику обрали запобіжний захід. В Офісі Президента відреагували на рішення суду.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що оскаржуватимуть запобіжний захід, який обрали Порошенку.