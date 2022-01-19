У ДБР пояснили, що у сторони обвинувачення є для цього всі підстави. Відповідну інформацію оприлюднили 19 січня, після ухвали суду.

До теми Суд обрав Порошенку запобіжний захід

ДБР подаватиме апеляцію щодо запобіжного заходу Порошенку

Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження,

– запевнили у відомстві.

Державне бюро розслідувань також пояснило, що в ухвалі суду щодо обрання запобіжного заходу слідчим суддею "констатовано законність та обґрунтованість підозри Петру Олексійовичу Порошенку в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях".

Ба більше, у ДБР пригадали, що на підозрюваного п'ятого президента суд поклав обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурорів, слідчого судді, суду;

не відлучатися з Києва та області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів держвлади свій паспорт чи паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

До речі, запобіжний захід Петру Порошенку могли обрати ще 17 січня – у день, коли відбувалось засідання суду. Проте тоді секретар заявив, що оголошення "запобіжки" перенесли на 14:00 19 січня.

Тобто фактично суддя був у нарадчій кімнаті 2 дні – він до оголошення рішення не мав права братись за нову справу. Відповідно до законодавства, за цей час слідчий суддя Олексій Соколов мав аналізувати доводи та писати судове рішення.