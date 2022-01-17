Таке рішення Печерський суд ухвалив після майже 12-годинного засідання. Тепер запобіжний захід політику обиратимуть о 14:00 19 січня.

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Після суду Порошенко з прихильниками колядували

Після того, як представник суду повідомив про перенесення засіддання, Петро Порошенко та його соратники прямо в залі засідання вирішили заколядувати. Усі разом виконували "Нова радість стала".

Петро Порошенко з адвокатами та соратниками після колядування вийшли на вулицю до людей, які весь день простояли під судом.

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