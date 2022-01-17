Такое решение Печерский суд принял после почти 12-часового заседания. Теперь меру пресечения политику будут выбирать в 14:00 19 января.

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После суда Порошенко со сторонниками колядовали

После того, как представитель суда сообщил о переносе заседания, Петр Порошенко и его соратники прямо в зале заседания решили заколядовать. Все вместе исполняли "Нова радість стала".

Петр Порошенко с адвокатами и соратниками после колядования вышли на улицу к людям, которые весь день простояли под судом.

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