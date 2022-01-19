В ДБР объяснили, что у стороны обвинения есть для этого все основания. Соответствующую информацию обнародовали 19 января, после определения суда.

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ГБР будет подавать апелляцию относительно меры пресечения Порошенко

Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому Президенту Украины является таким, что не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования,

– заверили в ведомстве.

Государственное бюро расследований также пояснило, что в определении суда по избранию меры пресечения следственным судьей "констатирована законность и обоснованность подозрения Петру Алексеевичу Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях".

Более того, в ГБР вспомнили, что на подозреваемого пятого президента суд возложил обязанности:

прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из Киева и области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;

сдать на хранение в соответствующие органы госвласти свой паспорт или паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Кстати, меру пресечения Петру Порошенко могли избрать еще 17 января – в день, когда проходило заседание суда. Однако тогда секретарь заявил, что объявление меры пресечения перенесено на 14:00 19 января.

То есть, фактически судья был в совещательной комнате 2 дня – он до оглашения решения не имел права браться за новое дело. Согласно законодательству, за это время следственный судья Алексей Соколов должен был анализировать доводы и писать судебное решение.