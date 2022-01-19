Об этом заявил народный депутат VIII созыва и журналист Сергей Лещенко в эфире 24 канала. Порошенко пытается конвертировать внимание правоохранителей к себе в политический рейтинг.
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По словам Лещенко, Порошенко является профессиональным политиком, поэтому хорошо знает, каким способом завоевать симпатию.
Для Порошенко это вопрос поиска своей политической идентичности на следующие выборы. Он будет продавать себя избирателю как крупнейший конкурент Владимира Зеленского, которого хотели посадить за решетку,
– заявил журналист.
Как рассказал Лещенко, в этой ситуации было бы странно, если бы политик не использовал в свою пользу "митинговую риторику".
"Для Порошенко это уже избирательная кампания. Он ведет избирательную кампанию 2024 года", – добавил журналист.
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Лещенко рассказал о митингах на фоне ситуации с Порошенко: смотрите видео
Дело Порошенко: что известно
- Петра Порошенко подозревают в госизмене. По данным следствия, в 2014 и 2015 годах он злоупотреблял своим положением для блокирования поставок угля из Южно-Африканской Республики в Украину.
- Детективы ГБР пытались вручить Порошенко повестку, однако он проигнорировал их, сел в авто и просто уехал. Впоследствии нардеп сообщил, что едет за границу в "давно спланированное путешествие".
- Порошенко 17 января вернулся в Украину. Пятый президент прилетел самолетом из Варшавы в аэропорт "Жуляны".
- Уже 19 января в Печерском суде Киева политику избрали меру пресечения. В Офисе Президента отреагировали на решение суда.
- В Государственном бюро расследований заявили, что будут обжаловать меру пресечения, которую избрали Порошенко.