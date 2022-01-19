Активістів було менше, ніж силовиків

Засідання суду розпочнеться о 14:00. Однак ще з самого ранку прихильники Порошенка почали облаштовувати сцену.

До теми Як вирішать на Банковій, – у DEJURE розповіли про запобіжний захід для Порошенка

Близько 12 години ранку між активістами та правоохоронцями виникли сутички. Все тому, що прихильники політика хотіли розпалити вогонь у бочці, однак силовики їм цього не дозволили і відібрали бочку.

Поліцейські та активісти почали штовхатися. Однак других було набагато менше, тому сутички швидко припинилися.

Дивіться відео штовханини під Печерським судом:

Новина доповнюється...