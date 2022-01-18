Яке саме рішення ухвалять – спрогнозувати важко. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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Він вважає, що в жодній нарадчій кімнаті відповідні рішення не ухвалюють. Все вирішують в будинку на вулиці Банкова, а потім спускають суддям згори.

Як вирішать у тій будівлі (на Банковій – 24 канал), таким і, найімовірніше, буде те рішення,

– сказав Жернаков.

"Іронія долі для Порошенка"

Якби Порошенко, за його словами, провів успішну судову реформу, яку пропонувала громадськість та на якій наполягали міжнародні партнери, то таких суддів як Олексій Соколов, зараз не було б.

Ймовірно, його судив би суд, на який можна було б розраховувати. Це можна назвати іронією долі. Але дійсно те, що зараз Порошенка судить суддя, який не декларував доходи і ухвалював рішення російською мовою – недоброчесний, це наслідок його діяльності, провальної політики щодо судової реформи за 5 років президентства. Михайло Жернаков Голова правління DEJURE

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