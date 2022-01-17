Відповідна інформація міститься в указі від 2 листопада 2017 року. Сам суддя у 2019 році отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності.

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Суддю Олексія Соколова призначав сам Петро Порошенко у 2017 році

Петро Порошенко, будучи президентом країни, підписав указ про призначення суддею Олексія Михайловича Соколова.

Згідно з даними Громадської ради доброчесності, у 2019 році суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов визнаний таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Зокрема у документі мовиться, що суддя:

безпідставно не задекларував своєчасно своє майно чи члена сім'ї. Зокрема мовиться про квартиру площею в 104,8 метра квадратних, які суддя вказав у декларації 2015 року з датою набуття у 2014. Проте в декларації за 2014 рік суддя не вказав цю квартиру та свого батька як члена сім'ї;

Зокрема мовиться про квартиру площею в 104,8 метра квадратних, які суддя вказав у декларації 2015 року з датою набуття у 2014. Проте в декларації за 2014 рік суддя не вказав цю квартиру та свого батька як члена сім'ї; допускав недбале оформлення документів, – зокрема протягом 2012 – 2018 років ухвалював рішення російською мовою ;

; порушував строки надсилання судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень у трьох справах.



Текст висновку Громадської ради доброчесності / Скриншот документу Текст висновку Громадської ради доброчесності / Скриншот документу

Текст висновку Громадської ради доброчесності / Скриншот документу

Окрім того, згідно з даними фундації DEJURE, суддя Олексій Соколов невчасно декларував користування двома автомобілями – Hyundai Sonata та Toyota Land Cruiser.

Суддя Соколов ухвалював сумнівні рішення щодо представників судової системи

Суддя ухвалював сумнівні рішення на користь представників судової системи. Зокрема заборонив нардепу Дмитру Лубінцю висловлювати оціночні судження щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, щодо якого здійснювалося кримінальне провадження у справі щодо шахрайства.

Вимагав спростування можна тільки щодо фактів! Суддя ж Соколов вирішив, що "одіозний" – це факт! Тому зобов'язав нардепа спростувати усі твердження й інші заяви щодо Гречківського та компенсувати йому 50 тисяч гривень моральної шкоди,

– мовиться у повідомленні.

Проте фундація DEJURE відзначила, що за оціночні судження не можна карати, адже це порушення фундаментального права на свободу думки. Детальніше про цю справу читайте за посиланням.

У Соколова суддею працює колишня дружина та її родичі

Варто відзначити, згідно з декларацією родинних зв'язків судді 2013 – 2017 років:

колишня дружина Олексія Соколова Вікторія працює суддею Апеляційного суду Києва;

двоюрідний брат колишньої дружини Олег Бутенко – адвокатом "Центральноміського району міста Кривий Ріг";

двоюрідна сестра колишньої дружини Тетяна Єременко – адвокаткою в юридичній консультації Саксаганського району міста Києва.

Також відомо, що Олексій Соколов працює суддею Печерського районного суду міста Києва з 2009 року. Згідно з даними ЗМІ, суддя у 2021 році отримував не менше 130 тисяч гривень зарплати щомісяця. У вересні – 147 тисяч гривень, жовтні та листопаді – понад 130 тисяч гривень.

Розглядав справу Звіробій, активіста Майдану та Павловського

Суспільне зібрало відомі справи, які розглядав суддя Олексій Соколов. Серед них:

запобіжний захід активісту Майдану Івану Бубенчику у 2018 році. Поліція затримала його на Львівщині та скерувала до Києва. Спочатку йому вручили підозру в вбивстві 2 правоохоронців на Майдані, та згодом змінило її на посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю;

у 2018 році. Поліція затримала його на Львівщині та скерувала до Києва. Спочатку йому вручили підозру в вбивстві 2 правоохоронців на Майдані, та згодом змінило її на посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю; клопотання про обрання запобіжного заходу волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) у 2020 році. Тоді мовилось про погрозу вбивства президента Володимира Зеленського. Їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, проте суд не продовжив його;

(Олені Біленькій) у 2020 році. Тоді мовилось про погрозу вбивства президента Володимира Зеленського. Їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, проте суд не продовжив його; справа ексофіцера окремого спецпризначення "Омега" Володимира Косенка . Його відпустили під домашній арешт, він мав носити електронний браслет;

. Його відпустили під домашній арешт, він мав носити електронний браслет; справа "Кузні на Рибальській" . Саме суддя обирав запобіжний захід директору заводу Валерію Шандрі у 2021 році, який є підозрюваним у справі про закупівлю для ЗСУ в 2016 – 2018 роках бойових катерів та автомобілів медичної допомоги, які не відповідали вимогам;

. Саме суддя обирав запобіжний захід директору заводу Валерію Шандрі у 2021 році, який є підозрюваним у справі про закупівлю для ЗСУ в 2016 – 2018 роках бойових катерів та автомобілів медичної допомоги, які не відповідали вимогам; справа генерала та ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського . Він також фігурував у справі про закупівлю неякісної техніки. Захист клопотав про відвід судді, та клопотання не задовольнили;

. Він також фігурував у справі про закупівлю неякісної техніки. Захист клопотав про відвід судді, та клопотання не задовольнили; скарга від очільника ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного. Він хотів оскаржити підозру про вчинення злочину, та суд таки обрав йому запобіжний захід та звинуватив в хуліганстві за попередньою змовою групи осіб. Справа стосувалась відомої акції біля Офісу Президента у квітні 2021 року, коли розмалювали двері. Згодом "запобіжку" у вигляді домашнього арешту скасували.

Коротко про справу Петра Порошенка

Запобіжний захід Петру Порошенку обирають 17 січня у Печерському районному суді. Мовиться про звинувачення у державній зраді. Справа стосується постачання вугілля з окупованих територій.

За даними слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР та на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.

Іншими фігурантами справи є проросійський нардеп Віктор Медведчук, який і організував купівлю ресурсу у бойовиків, а також ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра.

Петро Порошенко фактично місяць перебував за кордоном та повернувся в Україну тільки вранці 17 січня. Детальніше про справу читайте за посиланням.

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