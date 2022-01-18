Какое решение примут – спрогнозировать трудно. Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков.

Обратите внимание У Зеленского тяжелый выбор, – политтехнолог о привлечении Порошенко к ответственности

Он считает, что ни в одной совещательной комнате соответствующие решения не принимаются. Все решают в доме по улице Банковая, а затем спускают судьям сверху.

Как решат в том здании (на Банковой – 24 канал), таким, вероятно, и будет то решение,

– сказал Жернаков.

"Ирония судьбы для Порошенко"

Если бы Порошенко, по его словам, провел успешную судебную реформу, которую предлагала общественность и на которой настаивали международные партнеры, то таких судей, как Алексей Соколов сейчас бы не было.

Вероятно, его судил бы суд, на который можно рассчитывать. Это можно назвать иронией судьбы. Но действительно то, что сейчас Порошенко судит судья, не декларировавший доходы и принимавший решение на русском языке – недобропорядочный, это следствие его деятельности, провальной политики по судебной реформе за 5 лет президентства. Михаил Жернаков Глава правления DEJURE

Главное о деле Порошенко и судье Соколове