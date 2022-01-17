Однако перед президентом Украины стоит выбор. Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале отметил политтехнолог Сергей Гайдай.

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Гайдай: Зеленский может выполнить запрос

Он пояснил, что запрос на справедливость – это ответ на важную природу украинской власти. Испанский диктатор Франсиско Франко создал формулировку: "Своим все – другим закон". Однако в Украине нет закона для других.

Своим (кто у власти, кто семья, окружение) – все вне закона, но гражданам – не закон, а беззаконие,

– подчеркнул Гайдай.

По его словам, общество хочет иметь ответ на свой запрос. Оно хочет, чтобы закон был один для всех.

Поэтому у Зеленского трудный выбор. С одной стороны, если он действительно привлечет Виктора Медведчука, Петра Порошенко, Игоря Коломойского и разных других токсичных (людей – 24 канал) к ответственности за созданные преступления, он выполнит этот запрос. Те, кто за него голосовали, сочтут, что делали это не зря. Сергей Гайдай Политтехнолог

Зеленский может проиграть

Однако, как отметил Гайдай, если будут создавать только шоу – с проблемами для этих людей, но без ответственности, тогда Зеленский эту игру проиграет.

"Пожалуй, впервые за всю историю украинского государства принцип запроса на справедливости будет выполнен", – сказал политтехнолог.

Что известно о суде по делу Порошенко

Печерский суд рассматривал дело Порошенко относительно государственной измены.

Ему избирали меру пресечения по "угольному делу".

По информации следствия, пятый президент в 2014 – 2015 годах использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР.

Почти месяц Порошенко находился за границей и только утром 17 января вернулся в Украину.

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