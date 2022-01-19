Є цілком конкретне рішення судді, яке жорстко закріплює конкретний процесуальний статус Порошенка. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Далі все зрозуміло – суттєві обмеження для нього особисто і обов'язкова участь у слідчих процедурах. У цьому випадку коректно оцінювати лише сам факт того, що Порошенка все-таки викрили на брехні, і це закріплюється юридично,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що суд таки визнав: підозру Порошенку вручили законно.

Доказів достатньо

Подоляк звернув увагу на те, що для суду було достатньо доказів, щоб далі просувати "вугільну справу". Таким чином вона відповідними кроками дійде до підсумкової юридичної оцінки дій усіх фігурантів.

В цьому випадку Порошенку не допоможе його статус п'ятого президента. Суд визнав, що він такий самий громадянин як і всі і не отримає автоматичного прощення за злочин. За словами Подоляка, стає зрозуміло, що вся ця ситуація буде розвиватися й надалі.

Що відомо про суд над Порошенком

П'ятому президенту Петру Порошенку у Печерському суді Києва 19 січня обирали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Його підозрюють у держзраді в справі закупівлі вугілля з окупованих територій.

Водночас суд відхилив клопотання прокурорів про арешт Петра Порошенка з можливістю застави 1 мільярд гривень. Але на п'ятого президента наклали низку особистих зобов'язань. Зокрема, політик не може покидати територію України. У нього забрали паспорти.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков вже зазначав, що це рішення оскаржуватимуть.

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