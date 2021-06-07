Судьи по делу Татьяны Черновол взяли самоотвод

Печерский райсуд 7 июня должен был рассматривать дело против бывшей нардеп Татьяны Черновол. Однако, по словам самой Черновол, заседание длилось всего 15 минут и судьи взяли самоотвод.
Политик предполагает, что на такой шаг служители Фемиды пошли из-за заполитизированности дела. Аргументация суда была такой, что они ранее участвовали в рассмотрении дела беркутовцев.
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Судьи убежали как можно дальше от дела, – Черновол
А поскольку мое дело следователи в разных интересах то объединяли, то разъединяли с разными делами, где-то там возник номер такого дела, где как раз судили беркутовцев, и они нашли этот номер дела, вцепились, что были в судебном процессе в этом деле, и написали, что берут самоотвод и убегают как можно дальше от этой политически заказного дела,
– сказала Черновол.
Пока Черновол не знает, какой именно суд будет рассматривать ее дело. Ведь, отмечает она, все судьи Печерского райсуда уже принимали в ней участие на разных этапах.
Экс-нардеп хочет, чтобы дело рассматривал Печерский райсуд
"Сейчас это дело сбросят куда-то на деревню. Это хорошо? Я считаю, что нехорошо. Я бы хотела, чтобы мое дело рассматривал Печерский суд, потому что это их ответственность", – добавила Черновол.
В чем обвиняют Татьяну Черновол
- Против бывшего народного депутата возбудили дело за умышленное убийство. Речь идет о гибели человека во время поджога офиса Партии регионов в феврале 2014.
- Вроде бы именно политик руководила людьми, совершившими поджог.
- В декабре 2020 года Черновол вручили обвинительный акт.
- В апреле Черновол вручили подозрение и отправили под домашний арест. Впоследствии, меру пресечения изменили на ночной домашний арест, который снова отменили.