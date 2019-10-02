Судьи без полномочий: почему они получают зарплату, но не имеют права судить

До 2 июня 2016 года в Украине существовали "судьи-пятилетки". Они назначались на испытательный срок, а после пяти лет могли подать заявление на бессрочное судейство. Однако после изменений в Конституции "судьи-пятилетки" просто исчезли. Так почему часть из них теперь не имеет право работать, но продолжает получать зарплату – читайте дальше.

Их называют судьями без полномочий. Одной из таких является гостья программы "Он воно як" судья-блогер из Ривненщины Александра Жуковская.

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Она рассказала, что сейчас новых судей назначают сразу на бессрочно. А вот "судьи-пятилетки", которые фактически исчезли из Конституции, должны пройти квалификационное оценивание и после этого уже работать досрочно. Но так случается далеко не всегда.

Сложилась такая практика, что Высшая квалификационная комиссия рекомендует Высшему совету правосудия судью для того, чтобы оформить его бессрочно. ОРУ оформляет все в представление, общается с судьей, а затем направляет это представление в Офис Президента. И президент в течение 30 дней подписывает указ о назначении бессрочно,

– объяснила Александра.

Судья с Ривненщины сдала оценивание и подтвердила то, что соответствует занимаемой должности. 6 августа была рекомендация по 58 судьям, 57 из них – рекомендовали, а Александру – отложили. То есть ее документы не вышли из ВККС в ВСП, а значит она не имеет права чинить правосудие.

Я судья без полномочий. Это означает, что я не осуществляю свою основную функцию – не рассматриваю дела, не решаю споров. Я – такой себе статист. Я могу выпить кофе, пообщаться, почитать, сделать какой-то анализ, помочь оформить какие-то материалы или статистику. Но это не правосудие,

– добавила судья.

Когда она получит полномочия – не известно. И почему именно ее документы задержались – тоже не ясно. Ведь она уже соответствует занимаемой должности, сдала экзамены, написала теоретическое задание, составила психологические тесты, прошла спецпроверку, компетентные органы СБУ, ГПУ, НАБУ не имеют к ней претензий, в том числе и Общественный совет добропорядочности. Но пока она ждет своего назначения – продолжает получать зарплату.



Судья-блогерша из Ривненщины Александра Жуковская.

Это беда. О том, что это – хорошо можно говорить лишь первый месяц, когда ты отсыпаешься, отходишь от того ритма, бесконечного рассмотрения дел и 16-часового рабочего дня. Ну, еще второй месяц ты тоже приходишь в себя. Третий – уже думаешь о том, когда это закончится. Четвертый – тебе уже кажется, что ты деградируешь. А на восьмой месяц даже вознаграждение не компенсирует ничего,

– подчеркнула она.

"Представьте, что вы получаете зарплату, но стоите и просто смотрите из окошка. Например, у вас появляется идея, но реализовать вы ничего не можете. Просто стоите и смотрите на то, как работают другие. А, если вы, например, работаете с другими журналистами в одном коллективе. Они работают за вас, а вы получаете вдвое больше. Представьте накал. Мой коллега сейчас в отпуске, но когда вернется, то я слабо представляю, как буду смотреть ему в глаза", – призналась Александра.

Добавим, что судьи без полномочий не могут не посещать работу. Они обязаны быть на рабочем месте, но осуществлять судопроизводство – не могут.