Судді без повноважень: чому вони отримують зарплату, але не мають права судити

До 2 червня 2016 року в Україні існували "судді-п'ятирічки". Вони призначалися на випробувальний термін, а після п'яти років могли подати заяву на безстрокове суддівство. Однак після змін у Конституції "судді-п'ятирічки" просто зникли. Тож, чому частина з них тепер не має право працювати, але продовжує отримувати зарплату – читайте далі.

Їх називають суддями без повноважень. Однією з таких є гостя програми "Он воно як" суддя-блогерка з Рівненщини Олександра Жуковська.

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Вона розповіла, що зараз нових суддів призначають одразу на безстроково. А от "судді-п'ятирічки", які фактично зникли з Конституції, мають пройти кваліфікаційне оцінювання і після цього вже працювати достроково. Але так трапляється далеко не завжди.

Склалась така практика, що Вища кваліфікаційна комісія рекомендує Вищій раді правосуддя суддю для того, аби оформити його безстроково. ВРП оформлює все у подання, спілкується з суддею, а потім надсилає це подання до Офісу Президента. І президент впродовж 30 днів підписує указ про призначення безстроково,

– пояснила Олександра.

Суддя з Рівненщини склала оцінювання та підтвердила те, що відповідає займаній посаді. 6 серпня була рекомендація по 58 суддям, 57 з них – рекомендували, а Олександру – відклали. Тобто її документи не вийшли з ВККС до ВРП, а отже вона не має права чинити правосуддя.

Я суддя без повноважень. Це означає, що я не здійснюю свою основну функцію – не розглядаю справи, не вирішую суперечок. Я – такий собі статист. Я можу випити кави, поспілкуватися, почитати, зробити якийсь аналіз, допомогти оформити якісь матеріали чи статистику. Але це не правосуддя,

– додала суддя.

Коли вона отримає повноваження – не відомо. І чому саме її документи затрималися – теж не ясно. Адже вона вже відповідає займаній посаді, склала іспити, написала теоретичне завдання, склала психологічні тести, пройшла спецперевірку, компетентні органи СБУ, ГПУ, НАБУ не мають до неї претензій, зокрема й Громадська рада доброчесності. Але поки вона чекає на своє перепризначення – продовжує отримувати зарплату.



Суддя-блогерка з Рівненщини Олександра Жуковська.

Це біда. Про те, що це – добре можна говорити лише перший місяць, коли ти відсипаєшся, відходиш від того ритму, безкінечного розгляду справ та 16-годинного робочого дня. Ну, ще другий місяць ти теж приходиш до тями. Третій – вже думаєш про те, коли це закінчиться. Четвертий – тобі вже здається, що ти деградуєш. А на восьмий місяць навіть винагорода не компенсує нічого,

– підкреслила вона.

"Уявіть, що ви отримуєте зарплату, але стоїте і просто дивитесь з віконечка. Наприклад, у вас з'являється ідея, але реалізувати ви нічого не можете. Просто стоїте і дивитесь на те, як працюють інші. А, якщо ви, наприклад, працюєте з іншими журналістами в одному колективі. Вони працюють за вас, а ви отримуєте вдвічі більше. Уявіть накал. Мій колега наразі у відпустці, але, коли повернеться, то я слабо уявляю, як буду дивитися йому в очі", – зізналася Олександра.

Додамо, що судді без повноважень не можуть не відвідувати роботу. Воні зобов'язані бути на робочому місці, але здійснювати судочинство – не можуть.