Судьи пользуются карантином, чтобы проводить закрытые заседания: шокирующие подробности

Работа в условиях карантина для кого-то стала трамплином для технологического скачка, а для кого-то – возможностью скрыть мотивы своих решений. В конце марта Высший совет правосудия призвал суды проводить заседания в режиме реального времени через интернет. Однако собственные заседания транслировать отказывается.

Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительному правосудию и правосудию для детей в Фонде DEJURE.

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Она подчеркнула, что в течение нескольких лет в ВСП делали видеотрансляцию заседаний на официальном сайте. Это обеспечивало достаточную прозрачность его деятельности. Однако в ноябре 2019 года такие трансляции прекратили.

Высший совет правосудия оправдывался тем, что заседание является открытым и все желающие могут лично прийти. Но теперь и этой возможности нет,

– отметила эксперт.

И добавила, что команда общественной организации "Фонд DEJURE" еще 4 апреля официально обратилась к ВСП с просьбой как можно быстрее восстановить онлайн-трансляции заседаний на время карантина. Но не получила никакого ответа.

"Вместо этого ВСП за закрытыми дверями рассмотрел вопрос отставки ряда судей ВСУ и председателя районного суда Полтавы Александра Струкова. Его могли уволить с лишением доплат за ряд дисциплинарных проступков. Но решили помочь судье уйти с почестями", – пояснила Шиба.



Премию "НЕчесть недели" получили члены Высшего совета правосудия

Она также рассказала, что без трансляций и никаких наблюдателей ВСП рассмотрел и представление об отстранении судьи Межгорского районного суда Антона Гайдура и вернул его САП. В феврале Гайдура поймали на взятке. Тогда же его отстранили от должности на 2 месяца до 8 апреля.

Прокуратура подала ходатайство о продлении отстранения судьи. Впрочем за два дня до окончания срока отстранения, 6 апреля, ВСУ решил вернуть представление прокуратуры без рассмотрения. Поэтому Гайдур вернулся к рассмотрению дел,

– отметила эксперт.

Шиба заметила: Совет обосновал решение тем, что прокуроры якобы пропустили сроки подачи ходатайства о его отстранении. Но так ли это – неизвестно, поскольку заседание проходило в закрытом режиме, и никто не смог услышать аргументы прокурора, поддерживавшего представление.

Поэтому премию "НЕчесть недели" за закрытие своих заседаний получает Высший совет правосудия. В который раз призываем членов восстановить онлайн-трансляцию заседаний. Не только для участников производства, но и для всех желающих.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честь и НЕчесть недели" Ирины Шибы: