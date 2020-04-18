Судді користуються карантином, аби проводити закриті засідання: шокуючі подробиці

Робота в умовах карантину для когось стала трампліном для технологічного стрибка, а для когось – можливістю приховати мотиви своїх рішень. Наприкінці березня Вища рада правосуддя закликала суди проводити засідання в режимі реального часу через інтернет. Проте власні засідання транслювати відмовляється.

Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

Варте уваги Слухання по справі МН17 в Нідерландах: чому українські судді застрягли в минулому

Вона підкреслила, що протягом кількох років у ВРП робили відеотрансляцію засідань на офіційному сайті. Це забезпечувало достатню прозорість її діяльності. Проте у листопаді 2019 року такі трансляції припинили.

Вища рада правосуддя виправдовувались тим, що засідання є відкритими і всі охочі можуть особисто прийти. Але тепер і цієї можливості немає, – наголосила експертка.

Й додала, що команда громадської організації "Фундація DEJURE" ще 4 квітня офіційно звернулась до ВРП з проханням якнайшвидше відновити онлайн-трансляції засідань на час карантину. Але не отримала жодної відповіді.

"Натомість ВРП за закритими дверима розглянула питання відставки низки суддів ВСУ та голови районного суду Полтави Олександра Струкова. Його могли звільнити з позбавленням доплат через низку дисциплінарних проступків. Але вирішили допомогти судді піти з почестями", – пояснила Шиба.



Премію "НЕчесть тижня" отримали члени Вищої ради правосуддя

Вона також розповіла, що без трансляцій та жодних спостерігачів ВРП розглянула й подання про відсторонення судді Міжгірського районного суду Антона Гайдура та повернула його САП. В лютому Гайдура спіймали на хабарі. Тоді ж його відсторонили від посади на 2 місяці до 8 квітня.

Прокуратура подала клопотання про продовження відсторонення судді. Утім за два дні до закінчення строку відсторонення, 6 квітня, ВРП вирішила повернути подання прокуратури без розгляду. Тому Гайдур повернувся до розгляду справ, – зазначила експертка.

Шиба зауважила: Рада обґрунтувала рішення тим, що прокурори нібито пропустили строки подання клопотання про його відсторонення. Але чи це так – невідомо, оскільки засідання відбувалось у закритому режимі, й ніхто не зміг почути аргументів прокурора, який підтримував подання.

Тож премію "НЕчесть тижня" за закриття своїх засідань отримує Вища рада правосуддя. Вкотре закликаємо її членів відновити онлайн-трансляцію засідань. Не лише для учасників провадження, а й для всіх охочих.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Честь і НЕчесть тижня" Ірини Шиби: