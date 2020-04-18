Допитують свідків через Skype та Zoom: вражаючі деталі про суди в умовах карантину

Темою №1 в останні місяці для всього світу стала пандемія COVID-19. Коронавірус зачепив всі сфери нашого життя, не обійшовши й суди. Із запровадженням карантину по всій території України, обмеженням руху громадського транспорту та пересування, для багатьох учасників судових процесів з'явитись до суду стало неможливим. Або просто небезпечним для здоров'я.

Честь тижня

Деякі суди під останнім приводом перестали впускати вільних слухачів та журналістів до судових зал, чим обмежили відкритість судових розглядів.

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Замість пошуку технологічних рішень, Рада суддів України закликала громадян утриматися від відвідування судів, а учасників справ попросила подавати заяви на відкладення слухань або на розгляд справ за допомогою відеоконференції.

Але для відеоконференції їм все одно довелося б з'явитись до найближчого до їх дому суду. Жодних альтернатив для спостереження за судовими засіданням тим, хто не є сторонами справи, запропоновано не було.

30 березня в парламенті ухвалили закон, яким дозволили сторонам брати участь в засіданні на час карантину через власні мобільні телефони та комп'ютери. І хоча змін в Кодекс адміністративного судочинства не внесли, деякі адміністративні суди та судді також дозволили сторонам брати участь в засіданні онлайн. Наприклад, голова Рівненського апеляційного суду Олег Полюхович.



Премію "Честь тижня" отримав суддя Олег Полюхович

Суддя під час розгляду апеляційної скарги в справі про адміністративне правопорушення допитав свідка за допомогою програми Skype. Це дуже сміливе рішення, бо в зазначених справах бракує чіткої законодавчої підстави.

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На початку квітня суддя Зарічного районного суду Сум Олександр Капкін розглянув справу про адміністративне правопорушення з онлайн-трансляцією. Ця справа стосувалась порушення антикарантинних заходів.

Чоловік зайшов в супермаркет без маски. Охоронець наздогнав його і після розмови запропонував маску. Той погодився її вдягнути та навіть оплатив. Проте поліцейські склали адмін протокол.

Порушник та свідки змогли з'явитись до залу суду, а от відвідувачів пустити не могли. Тому суддя вирішив провести трансляцію справи онлайн.



Премію "Честь тижня" отримав суддя Олександр Капкін

Премію "Честь тижня" отримують суддя Рівненського апеляційного суду Олег Полюхович за залучення учасників справи онлайн та суддя Зарічного районного суду Сум Олександр Капкін за забезпечення відкритості засідань в умовах карантину.

Зазначимо, що й інші судді знаходять можливості для проведення засідань онлайн, допитують свідків через Skype та Zoom, приймають документи за запити через пошту та месенджери.

Ми вітаємо ці ініціативи та щиро сподіваємось, що вони використовуватимуть сучасні технології для розгляду справ й надалі.

НЕчесть тижня

Робота в умовах карантину для когось стала трампліном для технологічного стрибка, а для когось – можливістю приховати мотиви своїх рішень.

В кінці березня Вища рада правосуддя закликала суди проводити засідання в режимі реального часу через інтернет. Проте власні засідання транслювати відмовляється.



Премію "НЕчесть тижня" отримали члени Вищої ради правосуддя

Протягом кількох років у ВРП робили відеотрансляцію засідань на офіційному сайті, що забезпечувало достатню прозорість її діяльності.

Однак, у листопаді 2019 року трансляції припинили. У ВРП виправдовувались тим, що засідання є відкритими і всі охочі можуть особисто прийти. Але тепер і цієї можливості немає.

Ще 4 квітня ми офіційно звернулись до Вищої ради правосуддя з проханням якнайшвидше відновити онлайн-трансляції засідань ВРП та дисциплінарних палат на час карантину. Але не отримали жодної відповіді.

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Натомість ВРП за закритими дверима розглянула питання відставки ряду суддів ВСУ та голови Октябрського районного суду Полтави Олександра Струкова. Його могли звільнити з позбавленням доплат через низку дисциплінарних проступків. Але вирішили допомогти судді піти з почестями.



Олександр Струков – суддя районного суду Полтави

Без трансляцій та жодних спостерігачів ВРП розглянула й подання про відсторонення судді Міжгірського районного суду Закарпатської області Антона Гайдура та повернула його САП. В лютому Гайдура спіймали на хабарі. Тоді ж його відсторонили від посади на 2 місяці до 8 квітня.

Прокуратура подала клопотання про продовження відсторонення судді. Утім за два дні до закінчення строку відсторонення, 6 квітня, ВРП вирішила повернути подання прокуратури без розгляду. Тому Гайдур повернувся до розгляду справ.



Суддя Антон Гайдур з адвокатами

Рада обґрунтувала своє рішення тим, що прокурори нібито пропустили строки подання клопотання про його відсторонення. Але чи це так – невідомо, оскільки засідання відбувалось у закритому режимі, й ніхто не зміг почути аргументів прокурора, який підтримував подання про відсторонення.

Премію "НЕчесть тижня" за закриття своїх засідань отримує Вища рада правосуддя. Вкотре закликаємо її членів відновити онлайн-трансляцію засідань. Не лише для учасників провадження, а й для всіх охочих.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Честь і НЕчесть тижня" Ірини Шиби:​