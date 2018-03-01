Судилище в Крыму: Активиста осудили на 2 года за комментарий в соцсети

Феодосийский городской "суд" в аннексированном Крыму вынес приговор крымскому татарину, активисту национального движения Сулейману Кадырову — до 2 лет лишения свободы условно, а также на 2 года запретили публичную деятельность, включая активность в соцсетях.

Об этом сообщает в Facebook журналист Антон Наумлюк.

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Кадырова обвиняли в том, что в марте 2016 года он разместил на своей странице в Facebook репост видео о создании добровольческого батальона "Крым", а через несколько месяцев написал к нему комментарий: "Крым – это Украина, которая всегда была, есть и будет!" .

Накануне обвинение требовало для Кадырова более жесткий срок – три года заключения. Российские силовики расценили комментарий Кадырова как "сепаратизм, призыв к нарушению территориальной целостности России" и квалифицировали его по соответствующей уголовной статье 280.1.