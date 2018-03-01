Судилище в Криму: Активіста засудили на 2 роки за коментар в соцмережі

Феодосійський міський "суд" в анексованому Криму виніс вирок кримському татарину, активісту національного руху Сулейману Кадирову — до 2 років позбавлення волі умовно, а також на 2 роки заборонили публічну діяльність, включно із активністю у соцмережах.

Про це повідомляє у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

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Кадирова звинувачували у тому, що у березні 2016 року він розмістив на своїй сторінці в Facebook репост відео про створення добровольчого батальйону "Крим", а через кілька місяців написав до нього коментар: "Крим - це Україна, завжди була, є й буде"!.

Напередодні обвинувачення вимагало для Кадирова більш жорсткий термін — три роки ув'язнення. Російські силовики розцінили коментар Кадирова як "сепаратизм, заклик до порушення територіальної цілісності Росії" та кваліфікували його за відповідною кримінальною статтею 280.1.