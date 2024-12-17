Эта сумма превышает большую часть ее доходов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Следствие.Инфо".

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Что обнаружили журналисты у одесской судьи Маломуж

В расследовании журналисты раскрыли детали относительно недвижимости судьи в Дубае. Документы земельного департамента Дубая свидетельствуют, что Алла Маломуж в течение 2023 – 2024 годов арендовала квартиру стоимостью почти 700 000 гривен. Примечательно, что эта недвижимость отсутствовала в ее официальной декларации за 2023 год.

Во время разговора с журналистами судья Маломуж опровергла утверждение, что она арендовала квартиру в Дубае. Однако отметила, что уже почти три года живет за границей.

Если у вас такая информация есть, пожалуйста, предоставьте ее в официальные правоохранительные органы. И не беспокойте меня в мой отпуск, потому что я имею на это законное право. И я три года почти не нахожусь в Украине. И если я трачу средства, как по вашему мнению, которые я заработала каким-то незаконным путем, то мне самой будет очень интересно об этом прочитать, потому что такой информации у меня и у вас априори быть не может,

– сказала судья.

Также во время разговора с журналистами она говорила, что "такой судьи, как я, не было и, видимо, не будет", а также, что "за свою жизнь я не взяла ни одной взятки".

"Я делала судопроизводство только в соответствии с законодательством. Такую судью, как я, надо было бы осветить и поставить на пьедестал", – утверждает Маломуж.

В Киевском районном суде Одессы в ответ на запрос "Следствие.Инфо" подтвердили, что Алла Маломуж находится в отпуске с 28 февраля 2022 года. Согласно судебным материалам, в 2022 году Маломуж ушла в длительный отпуск продолжительностью десять месяцев. Она возобновила отпуск в январе 2023 года, который продолжился еще на пять месяцев.

Ее отпуск содержал как оплачиваемые, так и неоплачиваемые дни. В мае 2022 года судья Маломуж также ушла на больничный в связи с беременностью и родами. В сентябре 2023 года, она ушла в трехлетний декретный отпуск, который продлится до 2026 года.

По словам члена Общественного совета добродетели Ники Крейденковой своими действиями судья делает так, что люди не имеют нормального доступа к правосудию.

Это означает, что невозможно нанять нового человека на должность в суде. И соответственно все эти дела, которые поступают в суд, они рассматриваются другими судьями, нагрузка увеличивается,

– объяснила она.

В своей декларации за 2023 год судья Маломуж сообщила, что продолжает получать заработную плату на своей должности и не указала никаких имущественных активов за рубежом.

Журналисты-расследователи проанализировали заработную плату судьи за последние два года. В 2021 году судья Маломуж за время пребывания на своей должности в Одессе заработала около 1,7 миллиона гривен. Однако в 2022 году, несмотря на то, что судья десять месяцев находилась в отпуске, в том числе за рубежом, она задекларировала зарплату от государства в размере 888 тысяч гривен.



Зарплата судьи Маломуж за 2021 и 2022 годы / Фото "Следствие.Инфо"

По словам Ники Крейденковой отпуск, который идет без сохранения заработной платы, утверждает, выдает и подписывает председатель суда.

В расследовании "Следствия.Инфо" говорится, что судья арендует квартиру площадью 117 квадратных метров в новостройке Orin Building, расположенной в районе Аль-Барша в Дубае. Это здание расположено всего в 15 минутах езды от популярного острова Пальмы-Джумейра.



Новостройка Orin Building в Дубае, где живет Маломуж / Фото "Следствие.Инфо"

Документы, полученные "Следствием.Инфо" от LeMonde, свидетельствуют, что по договору аренды судья Алла Маломуж должна заплатить 70 000 дирхамов (примерно 675 500 грн) за период аренды с октября 2023 года по октябрь 2024 года.

В своей декларации за 2023 год судья Маломуж сообщила о годовом доходе в размере 725 353 гривен судейской зарплаты, а также 47 000 гривен алиментов на ребенка. Эти цифры свидетельствуют, что доход от аренды ее недвижимости в Дубае, возможно, почти покрывает ее общий годовой заработок.